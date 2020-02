Mais de 30 policiais militares ‘desertores’ são presos no Ceará durante motim da categoria

Com mais 37 mortes em um intervalo de 24 horas, sobe para 88 o número de assassinatos durante o motim da Polícia Militar do Ceará, informou o governo do estado. Os dados se referem ao período entre a meia noite de quarta-feira (19) e 23h59 de sexta-feira (21), mas a paralisação dos agentes teve início ainda na noite de terça (18). Esse é o período mais violento registrado em meio à crise na segurança no Ceará. Neste sábado (22), quinto dia de motim, pelo menos sete batalhões na Grande Fortaleza e no interior seguem fechados e com pessoas amotinadas.

Os números anteriores da Secretaria da Segurança do Ceará (SSPDS), referentes ao período entre 6h de quarta-feira e 6h de sexta-feira, apontavam 51 homicídios.

Segundo um levantamento do G1 com delegacias e policiais que atenderam às ocorrências, 15 das 37 mortes registradas nas últimas 24 horas ocorreram em Fortaleza e na região metropolitana, que estão sendo patrulhadas por tropas do Exército. Agentes da Força Nacional também já estão no estado para conter a crise após o motim de parte dos policiais militares.

Em Fortaleza, no Bairro Montese, duas pessoas armadas foram mortas a tiros quando tentavam assaltar um policial à paisana, em um posto de gasolina, na noite de sexta-feira. O agente estava dentro do carro com a família no momento da abordagem. Os suspeitos ordenaram que os passageiros saíssem do veículo, mas foram atingidos por disparos feitos pelo policial.

Na cidade de Pacatuba, na Grande Fortaleza, duas irmãs foram mortas na calçada de casa, por dois homens em uma motocicleta, também na noite de sexta-feira. As vítimas tentaram fugir, mas foram perseguidas pelos suspeitos e tombaram sem vida no quintal da residência.

De acordo com os dados do Monitor da Violência do G1, mesmo com a redução de 50% no número de crimes violentos entre 2018 e 2019, o Ceará ainda registrou 2.235 assassinatos no ano passado.

Os 88 homicídios contabilizados em apenas três dias deste mês já equivalem a 53% do total registrado em fevereiro de 2019, quando ocorreram 1.364 mortes no estado.

Carros das forças de segurança do Ceará continuam com pneus furados ao redor do 18º Batalhão da Polícia Militar. — Foto: Fabiane de Paula/SVM

O governo do Ceará afastou, neste sábado, 167 policiais militares que participam da paralisação. O afastamento dos envolvidos no motim deve durar 120 dias e os agentes já serão retirados da folha de pagamento do governo a partir deste mês.

A abertura de processos disciplinares contra os militares afastados ocorrerá de duas formas. A primeira envolve os inquéritos militares, cujo julgamento acontecerá na Justiça Militar. O segundo consiste no procedimento administrativo disciplinar realizado pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

Batalhões da Polícia Militar seguem ocupados em várias regiões do estado. Pelo menos sete unidades estavam bloqueadas até a manhã deste sábado (22). Na noite de sexta-feira (21), um carro da polícia foi alvo de tiros.

Em Fortaleza, um dos primeiros a registrar motim, o 18º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Antônio Bezerra, está rodeado de carros da polícia com pneus esvaziados nesta manhã, e há policiais e familiares ocupando a unidade. No 16° Batalhão, no Bairro Messejana, a unidade segue fechada e cerca de 23 viaturas estavam no pátio. O 17º Batalhão, no Bairro Conjunto Ceará, segue com carros da polícia fazendo o bloqueio de duas entradas.

Na Grande Fortaleza, o 12º Batalhão, na cidade de Caucaia, tem cerca de 30 carros da corporação parados e movimentação de policiais paralisados na rua. No 14° Batalhão, localizado em Maracanaú, cerca de 30 veículos permaneciam ao redor da unidade com pneus furados ou secos.

Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri do Ceará, PMs do 2º Batalhão se concentram no estacionamento do Vapt-Vupt da cidade.

Outros 150 agentes da Força Nacional devem chegar ao Ceará neste fim de semana, segundo o comandante de 10ª região militar, Fernando da Cunha Mattos. As Forças Armadas atuam, principalmente, no patrulhamento em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza desde a manhã desta sexta, e o envio para o interior vai depender da necessidade, segundo o Exército.

Policiais do Ceará se reuniram com senadores para ouvir propostas do governo estadual. — Foto: Kid Junior/SVM

Os PMs têm feitos os motins para pressionar o governo por aumento salarial. A proposta da gestão é aumentar o salário de um soldado da PM dos atuais R$ 3,2 mil para R$ 4,5 mil, em aumentos progressivos até 2022. O grupo de policiais que realiza as manifestações reivindica que o aumento para R$ 4,5 mil seja implementado já neste ano.

Na noite de quinta-feira (20), houve um encontro entre representantes dos policiais que participam do motim e uma comissão de senadores para por fim à paralisação. No entanto, não houve acordo. Um dos pontos discutidos foi a anistia aos integrantes do movimento, mas o governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que o perdão é inegociável.

A Constituição proíbe greve de agentes de segurança, como policiais militares, policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) reiterou o veto. A maioria dos ministros entendeu que, por se tratar de um braço armado do Estado, a polícia não pode fazer paralisação porque isso prejudica e afeta toda a sociedade. A decisão teve repercussão geral, ou seja, vale para todos os casos de greve de polícias que cheguem a qualquer instância da Justiça.