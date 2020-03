Mais de 50 cães são envenenados e mortos em lar temporário, na Região Metropolitana de BH

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (15) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 176 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques:

176 casos confirmados , eram 121 no sábado

1.915 suspeitos

1.470 casos descartados

No relatório, São Paulo é o estado com o maior número de casos confirmados, com 112. Isso representa 63,6% de todos os casos no país. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, com 24.

Em relação ao relatório divulgado no sábado, Amazonas e Sergipe tiveram os primeiros casos confirmados pelo Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde informou ainda que nas duas cidades há casos de transmissão comunitária. De acordo com a pasta, os casos de transmissão comunitária são aqueles em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus.

Além dos dois estados, outras 13 unidades da federação têm casos confirmados. Veja abaixo:

Amazonas – 1 caso

Rio Grande do Norte – 1

Pernambuco – 2

Alagoas – 1

Sergipe – 1

Bahia – 2

Minas Gerais – 2

Espírito Santo – 1

Rio de Janeiro – 24

São Paulo – 112

Paraná – 6

Santa Catarina – 6

Rio Grande do Sul – 6

Goiás – 3

Distrito Federal – 8

Casos de Coronavírus não contabilizados:

O Ministério da Saúde informou, na última sexta-feira (13), que houve mudança no sistema de vigilância com a confirmação de transmissão comunitária. Por isso, os dados divulgados pelo ministério podem entrar em conflito com os dados das secretarias estaduais. Isso acontece por que partir de agora, as secretaria vão adotar métodos diferentes de registros de casos. Algumas, vão relatar apenas casos graves e que gerem internação, outras vão seguir informando todos os casos.