Desde o dia 8 de abril quando foi aprovado na Alepa junto ao presidente Dr. Daniel Santos a ampliação do Fundo de Esperança, os trabalhadores informais, micro e pequenos empreendedores são contemplados com o programa de crédito de até R$ 15 mil a empresários, com juros de 0,2%, carência de 90 dias e 36 meses de prazo para pagamento, criado para minimizar o impacto econômico provocado pelo novo coronavírus.