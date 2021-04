Mais de 500 mil paraenses já receberam os auxílios emergenciais do Governo

Os benefícios que integram o pacote econômico e tributário criado pelo Governo do Estado em virtude da crise causada pela pandemia de Covi-19 já chegaram a 523.307 paraenses nesta sexta-feira (9). No total, já foram disponibilizados R$ 144.091.948,34 para os programas Renda Pará e Fundo Esperança.

Somente nesta sexta-feira (9), o Renda Pará, que prevê pagamento único de R$ 100 para famílias em vulnerabilidade social, já havia pago R$ 2.633.300,00 para 26.333 beneficiários. Já o auxílio único de R$ 500 para garçons, manicures, barbeiros, cabeleireiros, maquiadores, profissionais ligados à música e educadores físicos autônomos, disponibilizou o total de R$ 3.266.500,00 para 6.533 beneficiários. O auxílio foi criado para amenizar os efeitos das restrições da pandemia entre os profissionais.

O Fundo Esperança, criado para disponibilizar o financiamento de pequenos e microempreendedores, já realizou 1.956 pagamentos, com total de R$ 4.559.853,40 investidos. Dessa maneira, somente hoje, o governo realizou 34.822 pagamentos e disponibilizou R$ 10.459.653,40 aos programas. No total acumulado, o Governo do Estado já realizou pagamentos para 523.307 pessoas e foram R$ 144.091.948,34 injetados na economia paraense.

A dona de casa Joseane Santana, de 39 anos, recebeu o Renda Pará no valor único de R$ 100 na agência do Banpará do bairro da Pedreira, em Belém. “Estou precisando muito desse benefício, cheguei aqui e vi um movimento menor, em relação aos últimos dias, e a fila está andando mais rápido, mais organizado”, disse. Já o estudante Renan Silva foi beneficiado pelo Fundo Esperança, que recebeu na agência do Banpará, no bairro de São Brás, em Belém. “Estou muito agradecido por essa iniciativa, chegou em boa hora, foi uma vitória conseguir”, finaliza.

Para amenizar os impactos da pandemia de Covid-19 sobre vários setores econômicos do Pará, o governo do Estado anunciou no último dia 15 de março o pacote econômico e tributário, no valor de R$ 500 milhões, para a retomada econômica e social em todas as regiões.

“Se você é beneficiário de um dos programas do governo do Estado, consulte o calendário de pagamento, que é pelo mês de aniversário do beneficiário e se dirija no horário de expediente a qualquer agência do Banpará para receber o auxílio”, frisa a secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Por Bruno Magno (CPH)

Foto: Jader Paes

Fonte: Agência Pará