Mais de 60 mil pessoas já estão recuperadas da Covid-19 no Pará

Dona Rosa de Lima Oliveira tem 79 anos. No dia 19 de maio deu entrada no Hospital Regional dos Caetés, em Capanema, encaminhada pela UPA da cidade. Com dor nas costas, falta de ar e febre, ela foi diagnosticada com Covid-19. A idade e os riscos da doença deixaram dona Rosa muito aflita, mas agora ela está aliviada, pois venceu a doença.

A idosa passou três dias na UTI e agora já está em casa e faz parte das mais de 60 mil pessoas que venceram o vírus em todo o estado do Pará. “A equipe foi muito legal, fui muito bem cuidada. Quando voltei pra casa teve festa e muito choro de alegria”, conta. Até o momento, das 76.623 pessoas positivadas com Covid-19, 63.944 estão recuperadas.

O Hospital Regional dos Caetés está atendendo, exclusivamente, pacientes de Covid-19. A unidade mudou o perfil de atendimento para atender a população da região nordeste, ampliando os números de leitos.

Jefferson Assayag passou 30 dias internado no Hospital Público Estadual Galileu, na região metropolitana de Belém. Ele recebeu alta há 11 dias e está se reabilitando em casa. “A equipe médica foi ótima, os médios, técnicos, todos ficaram muito presentes. Deixo essa mensagem de esperança, principalmente, para as pessoas que acham que não vão superar esse momento difícil. É possível superar”, frisou.

No início de maio, o Hospital Galileu virou unidade de referência para o atendimento de pacientes com a Covid-19. O HPEG teve 145 altas hospitalares.

Por Larissa Noguchi (SECOM)