Mais seis feiras e mercados de Belém recebem ação de desinfecção

A primeira etapa de desinfecção dos mercados do Ver-o-peso e de São Braz e das feiras do Jurunas, do Porto da Palha, da Cremação e do Guamá, em Belém, foi realizada na noite desta quinta-feira (4). O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e da Ouvidoria Geral do Estado, realizou a pulverização com caminhões pipas no entorno dos pontos. Nesta sexta-feira (5), será feita a segunda etapa, com a pulverização manual interna.

“Estamos trabalhando na desinfecção com uma especificidade, além do pulverizador agrícola que faz a dispersão do hipoclorito de sódio, também disponibilizamos uma equipe com três agentes que estão pulverizando manualmente a área interna da feira. A equipe higieniza balcão, piso, corrimão, que são lugares onde o pulverizador agrícola não consegue alcançar. Nossa ação está sendo muito específica e focada em higienizar onde as pessoas têm realmente o contato”, garante o Ouvidor Geral do Estado, Arthur Houat.

A Sedap fez um levantamento para identificar todas as feiras e mercados de Belém, Ananindeua e Marituba.

“Este é um trabalho de pulverização para desinfecção das feiras e mercados desses três municípios, de modo que a gente possa levar higienização, prevenção e saúde para as pessoas que necessitam sair de sua casa para trabalhar e para quem vai utilizar os serviços essenciais das feiras e mercados” – Arthur Houat, Ouvidor Geral do Estado.

De acordo com o Ouvidor Geral, é fundamental que a população tenha a consciência de manter, após a ação, a utilização dos equipamentos de proteção individual e a higiene tanto dos boxes quanto no momento do atendimento ao usuário. “Todos precisam continuar usando as máscaras e os usuários só devem se deslocar para a feira se realmente for necessário. É importante ressaltar que o lockdown acabou, mas devemos permanecer em isolamento com atividades restritas e mantendo todos os cuidados para que o vírus não venha a se proliferar novamente”, frisa.

Higienização – A ação de desinfecção começou na terça-feira (2) e já foi realizada também nas feiras da 25, Pedreira, Telégrafo, São Benedito e do Barreiro. Na próxima segunda-feira (8), as feiras da Terra Firme, Ceasa, Marco e Marex receberão a desinfecção.

Em Belém, a ação segue até o dia 10 de junho. A partir do dia 15, feiras e mercados de Ananindeua e Marituba serão contempladas. “Já estamos com a previsão de fazer uma segunda rodada dessa ação em Belém e Região Metropolitana, Ananindeua e Marituba. Vamos organizar a ação e o cronograma para viabilizar o nosso trabalho”, afirma Arthur Houat. O cronograma de ações pode ser alterado de acordo com as condições climáticas.

Por Giovanna Abreu