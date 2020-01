Mais um Maniaco é preso, desta vez em Curuçá

O Delegado Paulo Henrique anuncia prisão de MANIACO SEXUAL em Curuçá. Casos de violência sexual contra mulheres e crianças tem sido registrados e a Policia Civil tem dado respostas satisfatórias à sociedade na elucidação dos crimes.

Os casos de estupros e violência contra as mulheres e crianças estão aumentando consideravelmente em todo o País, e o Pará faz parte dessa estatística preocupante.



Felizmente a Policia Civil do Pará, comandada com mãos firmes pelo competente Delegado Geral, Alberto Teixeira, está dando respostas satisfatórias à sociedade, elucidando e colocando atrás das grades esses criminosos.



Recentemente foram parar atrás das grades os acusados de envolvimento em casos como de estupros de duas crianças uma de 1 ano e 8 meses cujo acusado era o próprio padrasto fato ocorrido em Parauapebas, e de um bebê de 14 dias de nascida, morta também após violência sexual pelo próprio pai, em Santana do Araguaia, crimes que abalaram a população paraense.



E o que dizer das jovens mortas em Marituba, por maníacos, inclusive um acusado adolescente que confessou os delitos, onde as Vitimas eram atraídas covardemente ao local do crime após publicarem anúncios de prestação de serviços de beleza, nas redes sociais. Em todos esses casos a Policia colocou os criminosos atrás das agrades.

MANÍACO PRESO EM CURUÇÁ

No dia de ontem (14) a Policia Civil, através do delegado Superintendente da Região do Salgado, Dr. Paulo Henrique e sua equipe de Investigadores, prenderam um maníaco na cidade de Curuçá, município onde 4 vitimas já foram confirmadas, onde seu “modus operandi” era arrombar as residencias e estuprar as mulheres sob grave ameaça.



O acusado foi identificado como, Cristian Luiz Amorim Dias, de 40 anos, que era foragido do sistema Penal desde 2016.