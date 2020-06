Mais uma etapa da operação Amazônia Viva é deflagrada no Pará

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) deflagrou, na última segunda-feira (22), mais uma etapa da operação Amazônia Viva, da Força Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas. De acordo com o órgão, foram feitas incursões de viatura por mais de 400 km pela Rodovia Transamazônica, e a pé, por área de floresta e por trilhas de máquinas utilizadas no desmatamento ilegal.

Durante as incursões, a equipe constatou 153,70 hectares de desmatamento ilegal em diversos polígonos espalhados ao longo das áreas alvo da operação. Além disso, foram verificadas áreas de desmatamento recente. Em alguns desses locais, inclusive, foi possível observar toras de madeira sobrepostas aguardando a retirada. Na ocasião, entretanto, segundo a polícia, “não foi possível identificar a autoria do fato, contudo foi feito a devida plotagem da área, com imagens e georeferenciamento, que em segundo momento será verificado cadastros ambientais rurais para fins da devida responsabilização administrativa, criminal e consequentemente a reparação da devastação ambiental”.

Ainda de acordo com a equipe policial, o que se percebeu no local “foi que a maioria das áreas fiscalizadas são utilizadas para atividade pecuária, para aumentar o pasto, fazendo-se a derrubada da mata nativa, beneficiamento apenas das madeiras mais nobres e queimadas do restante, o que denota falta de investimentos no aprimoramento do agronegócio, optando-se pela pecuária extensiva, sem preocupação com impactos ambientais e devastação”.

Ao longo de todas as etapas da operação, foram fiscalizadas e validadas, até o momento, um total de 2439,52 hectares pela equipe.

Por Tainá Cavalcante