Manaus encerra hospital de campanha ao zerar pacientes

A Prefeitura de Manaus encerrou, nesta quarta-feira (24), as atividades do hospital de campanha construído na cidade para atender os pacientes da Covid-19. Ao longo de 71 dias de funcionamento, o local recebeu 757 pacientes, sendo que 611 se recuperaram. Com o fim dos atendimentos, o local retomará suas atividades como escola.

Em publicação no Twitter, o prefeito da cidade, Arthur Neto, declarou que a prefeitura agora se dedicará em outras frentes no combate ao vírus e disse que o local conseguiu salvar vidas ao longo dos dois meses e meio de funcionamento.

– Nosso hospital de campanha municipal encerra hoje suas atividades, após a saída da última paciente. Foram 611 pacientes recuperados da Covid-19, em 71 dias de funcionamento. Salvamos vidas no hospital e vamos continuar salvando com a escola, por meio da educação e da cidadania – escreveu.

Manaus foi uma das capitais que mais sofreram com a sobrecarga no sistema de saúde devido ao alto número de casos simultâneos registrados no início da pandemia. No Amazonas, 65.073 casos da doença já foram confirmados, com 2.686 mortes.