Mangueirão está preparado para receber mais uma partida da Série C

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, será palco de mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. No próximo domingo (20), Remo e Botafogo-PB se enfrentam às 18 horas, pela sétima rodada da competição nacional. Os preparativos de segurança e prevenção estão sendo finalizados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela gestão da praça esportiva.

Nesta semana, o estádio recebeu o serviço de limpeza e higienização completa. O gramado também passou por tratamento especial. Todas as normas do protocolo de segurança continuam sendo seguidas com aferição de temperatura no portão de acesso ao Mangueirão, além da disponibilização de álcool em gel.

“Desde o início da semana fizemos um trabalho que iniciou com corte e retirada de ervas daninhas em algumas áreas, passando por pulverização com adubo foliar, utilização do rolo compactador e irrigação intensiva em razão do forte calor. No domingo, haverá novamente corte e irrigação e ainda a pintura do gramado”, disse Raimundo Nonato Mesquita, engenheiro agrônomo responsável pela manutenção do gramado.

Na última quarta-feira (16), representantes de vários órgãos envolvidos na execução do evento, incluindo a Seel, participaram de reunião na sede do Clube do Remo, com o objetivo de traçar o planejamento da partida, seguindo as exigências da Diretriz Técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“As medidas adotadas visam garantir a segurança de todos, atletas, comissão técnica, imprensa e profissionais de várias áreas que atuam no evento”, afirmou Elber Maia, representante da Seel na reunião que contou ainda com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Como forma de prevenção à pandemia do novo coronavírus, a partida não contará com a presença do público.

Por Paula Portilho (SEEL)