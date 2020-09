Mansão de Um Maluco no Pedaço poderá ser alugada no AirBnB

A mansão da icônica série Um Maluco no Pedaço poderá ser alugada através do Airbnb durante cinco dias e por uma diária de US$ 30, em comemoração aos 30 anos do programa. O anúncio foi feito pelo próprio astro da série, o ator Will Smith.

A enorme casa, com fachada branca, supostamente localizada no bairro elitista de Bel-Air, em Los Angeles, na verdade fica no distrito de Brentwood, na mesma cidade.

Embora a maioria das cenas no interior da casa tenha sido gravada em estúdio, a parte externa e os jardins apareciam em quase todos os episódios da série que foi exibido entre 1990 e 1996.

– Prontos para as mais novas férias em casa jamais vistas? Se este lugar parece familiar para você é porque ainda é tão incrível quanto era quando cheguei à sua porta pela primeira vez – escreveu Smith na descrição no imóvel no Airbnb.

Os interessados em se hospedar por uma noite na mansão poderão fazer as reservas a partir do dia 29 de setembro, mas apenas cinco grupos terão a sorte de serem selecionados.

A ação faz parte do 30º aniversário da série, que também terá um programa especial com o elenco original na plataforma HBO Max.