Manteiga, margarina, requeijão ou geleia: o que é mais saudável?

Apesar de não haver alimentos proibidos ou “ruins”, veja o que é mais indicado e menos calórico para passar no pão

Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que comer no café da manhã: manteiga, margarina, requeijão ou geleia? Apesar de não existir um alimento que seja proibido, alguns precisam ser ingeridos com maior atenção.

“Praticamente todos os alimentos podem ser incluídos em um café da manhã adequado, para pessoas saudáveis. O segredo está no equilíbrio e na moderação ao consumir aquelas opções não tão saudáveis ou mais calóricas. Porém, quando temos patologias diagnosticadas, ou tendências familiares, que se agravam com erros alimentares, devemos pensar em restringir os riscos”, afirma a nutróloga Dra. Marcella Garcez, professora e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Veja as análises da especialista.

“Quando comparamos manteiga e margarina, sabemos que ambas são ricas em gorduras, porém a manteiga com uma quantidade maior de gordura saturada e de origem animal. Já a margarina tem maior teor de gordura insaturada em sua composição e não possui colesterol, por ser um produto de origem vegetal”, explica a médica.

Segundo a dra. Marcella, as vantagens acabam por aí: a margarina é produzida a partir do óleo vegetal, por meio de um processo industrial, que transforma o óleo de líquido em sólido e essa transformação resulta em um tipo de gordura que pode trazer malefícios ao organismo.

“Ou seja, a margarina é uma gordura criada artificialmente que conta com conservantes e componentes em sua composição. Isso aumenta os riscos de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e as chances do desenvolvimento de diabetes tipo 2, se o consumo for exagerado”, afirma a médica.

Já a manteiga é um produto de origem animal derivado do leite. É obtida através da nata do leite batida, que se transforma em um creme de leite com soro e glóbulos de gordura. “A parte líquida é então retirada e o que sobra, ou seja, a parte gordurosa, é a manteiga”, diz a médica.

“A manteiga natural contém bons níveis de caroteno, um nutriente essencial para os seres humanos. Os carotenoides contribuem para a saúde humana de duas maneiras, como potentes antioxidantes ou pela conversão em vitamina A. Porém por ser composta exclusivamente da gordura retirada do leite, a manteiga é rica em gorduras saturadas e colesterol”, explica.

Então as duas devem ser consumidas com muita moderação, mas a manteiga ainda parece, na maior parte das vezes, ser melhor escolha. Lembre-se: enquanto a margarina pode ter mais de 15 ingredientes, muitos deles sintéticos, a manteiga pode ser feita a partir de um único: creme de leite fresco.

Os requeijões são classificados como proteínas. Existem vários deles, com versões tradicionais, light, caseiros, ricota, cottage, sem lactose, entre outros. “O requeijão tem menos gordura e tem uma boa fonte de cálcio e proteína. O ideal é escolher aquela versão que mais se adapta aos objetivos pessoais. As opções proteicas geralmente são melhores que as gorduras para passar nos pães”, explica a médica.

“É bom se atentar sempre ao rótulo e escolher produtos que não têm adicionados amido, gordura vegetal e conservantes”, diz a médica. Na lista de ingredientes, perceba os nomes diferenciados e rejeite opções de requeijão com mais de dois aditivos alimentares.

Ótima opção para crianças e praticantes de atividades físicas, por fornecer energia de rápida absorção, a geleia de frutas conta com os benefícios da fruta que dá sabor ao produto. “Geralmente é rica em fibras que favorecem o funcionamento do intestino e é possível encontrar boas opções com menor ou nenhuma quantidade de açúcar adicionado”, diz a médica. As versões diet são mais indicadas para diabéticos.

A médica lembra que portadores de obesidade, dislipidemia e síndrome metabólica devem consumir manteiga, margarina, requeijão e geleia com equilíbrio e moderação. “O ideal é buscar orientação de um médico nutrólogo”, finaliza.