Manutenção em subestação elétrica afeta o fornecimento de água para 13 bairros de Belém

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) estima que cerca de 30 mil usuários passem pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) durante o Natal e Ano Novo. O movimento deve ser até 20% maior que o registrado no mesmo período em 2018. Os municípios do arquipélago do Marajó devem ser os destinos mais procurados pelos passageiros.

No ano passado, entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro de 2019, o espaço recebeu mais de 25 mil usuários e realizou 180 operações, entre embarques e desembarques. Os destinos mais procurados pelos passageiros foram Camará, Soure e Salvaterra, na ilha do Marajó, e Macapá, no Amapá. Este ano, a expectativa da Companhia de Portos é receber cerca de 30 mil usuários no mesmo período, um aumento de 20%, em relação a 2018. Os municípios do Marajó também devem ser os lugares mais procurados em 2019.

“Estamos prontos para receber a grande demanda de usuários que viajam para o interior do Estado nessa época do ano e todos os nossos equipamentos já passaram por revisões de segurança. A missão da Companhia é proporcionar conforto e segurança aos passageiros sempre”, enfatiza o presidente da CPH, Abraão Benassuly. O gestor também destaca que uma profissional em libras e o Código de Defesa do Consumidor em braile estarão disponíveis aos usuários, serviço adotado desde julho deste ano.

O usuário que for viajar via THB deve seguir algumas orientações da CPH:

– Chegar uma hora antes do embarque, tanto intermunicipal quanto interestadual;

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Arcon;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Atentar para as orientações sobre embarque e desembarque dadas pelos fiscais;

– Portar documentos de identidade (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– Ao viajar com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Viagens – O Terminal Hidroviário de Belém funciona todos os dias da semana, das 6h às 20h, com oito linhas fluviais, sendo seis intermunicipais e duas interestaduais. Ao todo, 21 embarcações atendem essas linhas, que são oferecidas por 11 empresas de navegação.

As intermunicipais fazem o trajeto Belém – Barcarena (São Francisco) – Belém; Belém – Camará – Belém; Belém – Soure/Salvaterra – Belém; Belém – Cachoeira do Arari – Belém; Belém – Santa Cruz do Arari – Belém; Belém – Ponta de Pedras – Belém e Belém – Mocajuba – Belém. Já as interestaduais operam o percurso Belém – Macapá – Belém e Belém – Manaus – Belém.

Essas linhas atendem ainda 21 localidades entre os estados do Pará, Amapá e Amazonas. São elas: Almeirim-PA, Belém-PA, Barcarena-PA, Breves-PA, Cachoeira do Arari-PA, Camará-PA, Gurupá-PA, Itacoatiara-AM, Juruti-PA, Macapá-AP, Manaus-AM, Mocajuba-PA, Monte Alegre-PA, Óbidos-PA, Parintins-AM, Ponta de Pedras-PA, Prainha-PA, Salvaterra-PA, Santa Cruz do Arari-PA, Santarém-PA e Soure-PA.

Ampliação – O Terminal Hidroviário deve ganhar, em breve, o terceiro conjunto naval, que será instalado em frente ao galpão 10 da Companhia de Docas do Pará. A Companhia de Portos já contratou a empresa que vai elaborar o projeto executivo para construção do novo conjunto, que prevê plataforma, rampa metálica articulada e flutuante para embarque e desembarque de passageiros.

Veja horários das viagens: http://bit.ly/2MEZER4