MAP retorna voos em julho para três cidades do Pará e seis do Amazonas

A companhia aérea VoePass (MAP/Passaredo), volta a operar com voos, a partir do dia 3 de julho, para Amazonas e Pará, na região Norte, e em São Paulo, após três meses parada. As rotas, no entanto, serão selecionadas e com apenas 10% da malha viária, que a empresa possuía antes da pandemia do novo coronavírus.

A informação é do site Aeroin, especialista em aviação.

Os voos da região Norte, serão feitos pela MAP Linhas Aéreas e irão ligar Manaus (AM) a Belém, Altamira e Itaituba, no Pará. Já no Amazonas os destinos serão os municípios de Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Coari, Eirunepé e Carauari.

A Passaredo, a princípio, irá atuar de maneira programada em ligações diárias entre Ribeirão Preto e São Paulo – Guarulhos e dois voos por semana de sua sede no interior paulista para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Segundo o site Aeroin, a empresa informou que retorna, em meio a pandemia, mas atendendo recomendações sanitárias da ANAC e ANVISA, dentro das aeronaves.

A Voe Pass anunciou ainda um novo aplicativo gratuito que será possível realizar o check-in e utilizar o celular para apresentar o cartão de embarque eletrônico. O app Web Check-in estará disponível nos próximos dias nas plataformas IOS e Android.