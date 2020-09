Máquinas de cartão aumentam 30,8%

Em números, passou de 125.424 em 2018 para 164.014 no ano seguinte – um incremento de 38.590 máquinas

As Estatísticas de Pagamento de Varejo e de Cartões no Brasil, referentes a 2019 e publicadas ontem, mostram um aumento expressivo de 30,8% do número de maquininhas de cartão no Pará de 2018 para 2019. Em números, passou de 125.424 em 2018 para 164.014 no ano seguinte – um incremento de 38.590 máquinas. O crescimento segue o desempenho nacional que ampliou 31,8% no mesmo período.

As transações por internet banking e mobile banking seguem em tendência de alta, com aumento de 4% e de 17%, respectivamente, em relação ao ano anterior, e corresponderam a 76% do total de transações realizadas em 2019. Já o número de ATMs em operação (caixas eletrônicos, nos quais você pode realizar operações bancárias), que vinha caindo desde 2016 no Pará, anotou um ligeiro aumento (1,8%) neste último período, passando de 4.383 em 2018 para 4.464 em 2019.

Em todo o país, o movimento manteve a queda, iniciada em 2014, com redução em cerca de 3%, encerrando 2019 em 171.284 terminais. Por conta disso, no âmbito do Pix, o novo meio de pagamento criado pelo BC que será lançado ainda este ano, o BC vai possibilitar que as instituições financeiras ofereçam aos seus clientes o Saque Pix.

“O Banco Central do Brasil está desenvolvendo um projeto para possibilitar a realização de saques nos estabelecimentos comerciais, utilizando a infraestrutura do Pix, o novo meio de pagamento que está sendo construído pelo BC. A possibilidade de sacar em estabelecimentos comerciais vai dar mais opções de saque para toda a população, independentemente da instituição na qual os cidadãos possuam conta, além de trazer mais conveniência. Essa funcionalidade deve estar disponível para a população brasileira no primeiro trimestre de 2021”, analisa Ângelo Duarte, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro.

Na comparação interanual, houve um crescimento de 35% no número de transações com cartão de crédito e de 20% com cartão de débito. O percentual de transações não presenciais com cartões tanto de débito quanto de crédito continua se elevando, representando 1,6% da quantidade de transações com débito e 24,3% das transações com crédito. O levantamento aponta ainda que, em todo o País, existiam no fim do ano passado 123 milhões de cartões de crédito ativos e 132 milhões de cartões de débito ativos, representando aumento de 18% e 14%, respectivamente, em relação ao ano anterior.