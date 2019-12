Marabá e Parauapebas entre os 15 municípios com mais homicídios em 2019 no Pará

Ontem terça, 17, com toda certeza foi marcado por ser um dia intenso de debate na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputados estaduais votaram várias pautas relevantes para os servidores e economia do Estado. Algumas medidas foram aprovadas em primeiro turno nesta terça, 17, e a reforma da previdência no Pará será discutida apenas nesta quarta-feira, 18. A PEC 16/2019 pretende incluir Estados e municípios nas mesmas regras de aposentadoria do governo Bolsonaro já aprovadas.

A Sessão devido a estes projetos teve momentos de tensão, dentro e fora do plenário, com a participação de lideranças sindicais de servidores públicos do Estado nas galerias e na frente do prédio da ALEPA. Um momento mais crítico foi quando os manifestantes derrubaram o portão com o objetivo de entrar no prédio, no entanto, foram contidos pela ação do Pelotão de Choque da PM, com o uso de gás de pimenta e tiros de bala de borracha. No plenário, no entanto, a discussão e votação continuaram normalmente, apesar do pedido de alguns deputados de oposição para a suspensão da Sessão.

Os servidores estaduais que realizam manifestação desde as primeiras horas do dia, na frente da Alepa, foram impedidos de entrar para acompanhar a sessão. Houve tumulto e confusão no portão de entrada.

Na tentativa de acompanhar a votação, do que os servidores definiram como “Pacote da Maldades” do governador Helder Barbalho (MDB), os manifestantes forçaram a entrada ao prédio e foram agredidos pelos militares. Em determinado momento, o Plenário da Alepa foi invadido e ficou tomado de gás de efeito moral. A Tropa precisou entrar para que a sessão continuasse.

Os 41 deputados estaduais participaram da votação, e só seis votaram contra: os deputados Eliel Faustino (DEM), Thiago Araújo(PPS), Orlando Lobato (PMN) e Fábio Figueiras (PSB), e as deputadas Dra. Heloísa (DEM) e Marinor Brito(PSOL). Todos os deputados membros das bancadas do PSDB, do PT e PDT obedeceram ao comando do líder do Governo, deputado Chicão(MDB).



As modificações aprovadas relativas aos segurados civis vinculados ao FINANPREV valem para toda a administração estadual direta e indireta, fundações e autarquias, inclusive as de regime especial, e também para o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas e os Tribunais de Contas.

A pauta de hoje na Alepa promete ainda muitas emoções, já que o projeto de Emenda Constitucional que entra em pauta nesta quarta-feira (18.12), o de número 16/2019, alterando na Constituição Estadual as modificações aprovadas no sistema de previdência atual do Estado do Pará. A PEC estabelece ainda regras de transição e outras disposições transitórias.