Marabá: Trio é preso em flagrante furtando dormentes de aço da mineradora Vale

Seguranças da escolta armada, que prestam serviços para a mineradora Vale, flagraram e detiveram três homens flagrados furtando dormentes de aço dos trilhos da Estrada de Ferro Carajás, no km 719 da ferrovia, à altura do Núcleo São Félix, em Marabá. Os acusados foram identificados como Dalmir Alves da Silva, Leandro Sousa dos Santos e Silvanei dos Reis Araújo.

Contra um deles, Dalmir Alves da Silva, havia mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Única de São Domingos do Araguaia. Segundos os seguranças, os acusados foram flagrados no momento que deixavam o local com os objetos na carroceria de um carro Fiat Strada.

Eles foram detidos e conduzidos junto com o veículo à 21ª Seccional Urbana de Marabá. Leandro e Silvanei foram autuados por tentativa de furto e liberados em audiência de custódia. Já Dalmir permanece à disposição da Justiça.

Por Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu