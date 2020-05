Marcelo Paz garante que Fortaleza está pronto para voltar as atividades na próxima semana

Em palavras ditas ao portal ‘Globo Esporte’, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se mostrou seguro em relação a possibilidade do Leão do Pici estar em condições de retornar as atividades presenciais já na próxima terça-feira (2).

De acordo com o mandatário, os protocolos sanitários referentes a higienização bem como a testagem em atletas, comissão técnica e funcionários constam no planejamento que o Tricolor confeccionou em processo que será iniciado neste sábado (30).

– O Fortaleza está preparado para o retorno aos treinamentos depois da devida autorização da Secretaria de Saúde Estadual. Neste sábado receberemos atletas, funcionários e comissão técnica para testagens. Essas testagens serão em quatro fases, as pessoas chegarão em seus carros, em horários agendados. Na primeira estação será dada uma vacina para H1N1, na segunda estação será feito um teste rápido para identificação do COVID-19, na terceira estação será feito o teste PCR, também de identificação do COVID-19. Na quarta estação, apenas para atletas, eles abrirão a mala e vão receber o material de treino para as próximas semanas – disse Marcelo.

– Assim que iniciarem os treinos, a partir da terça-feira, já que os resultados saem na segunda, vamos trabalhar sem rouparia, sem refeitório, sem vestiário e sem espaços de aglomeração. No campo, os jogadores estarão em espaços individuais, com todo o material individual. Os treinos serão inicialmente individuais. Depois serão em grupos menores até chegar nos treinos coletivos. Cumpriremos todo o processo de uso de EPIs, higienização e protocolos médicos. Todas as pessoas que vão participar e estarão em ambiente de treino serão testadas. Vamos testar todo mundo – agregou o mandatário do Fortaleza.