Marcelo Queiroga se reúne com embaixador da China no Brasil

O novo ministro da Saúde Marcelo Queiroga se reunirá com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, na tarde desta segunda-feira (5). O objetivo, de acordo com o ministro, é buscar uma intermediação diplomática por mais alternativas para superar a pandemia.

Segundo Wanming, “a China está disposta a contribuir cada vez mais com o Brasil em sua defesa da Saúde Pública”, disse ele em publicação no Twitter deste domingo (4). O país é um dos maiores fabricantes mundiais de vacinas e insumos.

O encontro terá início às 15h, e Queiroga pretende discutir a relação entre as duas nações, que possuem um “intercâmbio comercial muito forte”.

O ministro Eduardo Pazuello também se reuniu com o representante do governo chinês no Brasil durante sua gestão, há mais de dois meses.

Após a reunião com Wanming, Queiroga deve encontrar-se ainda com Carlos Sanchez, presidente da AstraZeneca, que desenvolve imunizante contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford.

