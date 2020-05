Marco e Pedreira são os bairros com mais casos de covid-19, em Belém

O bairro da capital paraense com maior incidência de casos confirmados de covid-19 é o Marco. O local tem, até a noite desta terça-feira (26), 682 positivados para coronavírus.

Em segundo aparece o vizinho, o bairro da Pedreira, com 679 casos. Juntos, os dois têm 1.361 ocorrências de covid-19. Os dados são do Portal Transparência Covid-19 do Governo do Pará, atualizado às 20h31 desta terça-feira

Já em terceiro lugar com mais ocorrências está o bairro do Guamá com 555 casos, seguido pela Marambaia, com 501, e em quinto lugar o Umarizal com 462 casos.