Marido de Paulo Gustavo faz desabafo após piora no estado de saúde do ator

O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, usou as redes sociais para fazer um desabafo após a piora no estado de saúde do ator.

O humorista de 42 anos está internado com covid-19 desde 13 de março, no Rio de Janeiro. Ele foi intubado no último domingo, (21/3), e seu estado de saúde piorou na sexta-feira (3/4), quando foi necessário utilizar um aparelho que se assemelha a um pulmão artificial.

“Estou vivendo dias difíceis. Optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê, mas no futuro espero entender”, escreveu Thales na publicação.

“E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira”, disse.

Thales também compartilhou o boletim médico mais recente do ator e disse que prefere se recolher neste momento. “Poupando minhas energias todas pra cura dele”, concluiu.

Foto: João Cotta/TV Globo

Fonte: Correio Braziliense