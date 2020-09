Markinho Duran & banda é atração na Estação das Docas no próximo dia 24

O cantor paraense Markinho Duran será a atração da próxima live a ser realizada na Estação das Docas. O show virtual irá ocorrer no dia 24 de setembro, a partir das 18h, diretamente do palco do Teatro Maria Sylvia Nunes. Para acompanhar basta acessar o Instagram e Fanpage do complexo turístico (@estacaodasdocas).

Markinho Duran iniciou sua carreira profissional em 1987 e se destaca no cenário artístico e musical como um dos maiores representantes da música Pop Paraense. A primeira experiência do músico foi com a Banda ‘Violeta Púrpura’, no final da década de 80, uma das bandas mais representativas do movimento Rock Pará. Em seguida fez parte da Banda ‘Alternativa’, até 1997, quando iniciou carreira solo e gravou cinco CD’s e dois DVD’s.

O cantor se destaca pelo carisma e maturidade musical que apresenta em seus shows, sempre muito bem estruturados e com uma equipe de produção impecável. Para a live da próxima quinta-feira (24), Markinho Duran contará com uma banda de músicos maduros e competentes, como Samuel Cei(Guitarra), JJ(Baixo), Renato Sinimbú(Teclados)e Alexandre Cunha (Bateria).

Repertório – Markinho Duran & banda apresentam dois shows: o ‘Clássicos’, onde tocam o melhor do Rock nacional e internacional; e o show autoral, repleto de músicas do repertório que compõe o DVD ‘Markinho ao vivo’, gravado no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, em 2007.

Reconhecimento – Markinho Duran & banda possuem reconhecimento do público paraense por tocarem nas melhores casas de shows, pubs, festivais, clubes sociais fora e dentro do Estado. A banda já dividiu palco com grandes artistas como: Lobão, Cidade Negra, Capital Inicial, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Elza Soares, NX Zero, Paralamas do Sucesso, Ira, Guilherme Arantes, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, Roupa Nova, CPM 22 e muitos outros.

Esta será a nona live dentro do Projeto Pôr do Som, promovido pela Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

Serviço:

Show Virtual Markinho Duran & banda

Data: 24 de setembro

Hora: 18h

Acesso: Instagram e Fanpage: @estacaodasdocas

Por Beatriz Pastana (Pará 2000)