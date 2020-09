Mazola Jr prevê jogo difícil contra o Botafogo-PB, mas acredita na evolução do Remo: ‘Caminho certo’

O técnico azulino ainda falou sobre o pensamento de jogo a jogo e garantiu que a semana de treinos está sendo bem aproveitada

O Remo enfrenta o Botafogo-PB no próximo domingo, às 18 horas, no Mangueirão. Na partida válida pela sétima rodada da Série C, o Leão vai ter que mostrar que a semana livre para treinar deu resultado. E o técnico Mazola Jr explicou falou sobre a prioridade do momento.

“Primeiro temos que recuperar os atletas do desgaste físico que acarretou esses 12 jogos em 41 dias. E junto com esse trabalho, estamos procurando fazer trabalhos específicos, principalmente dentro das necessidades e das carências que estamos apresentando nos jogos. Ter um maior volume de posse de bola e principalmente as finalizações, que no nosso modo de entender, foi o que mais a gente pecou nesses últimos jogos”, contou o treinador azulino durante coletiva realizada nesta quinta-feira.

Além do jogo contra o Botafogo, o Remo ainda terá mais três partida em Belém. Mas a ordem do técnico azulino é focar em cada partida de uma vez.

“Vamos jogo a jogo. É um jogo importante. O Botafogo vem numa crescente muito grande, é uma boa equipe com jogadores muito experientes do meio para a frente e um goleiro de nível de Série A. Vamos enfrentar um grande adversário, que tem um treinador habituado a Série B do Campeonato Brasileiro. Um time extremamente competitivo e com uma qualidade do meio para a frente. É um jogo muito duro para ficarmos pensando nos próximos três jogos em Belém. Vamos focar exclusivamente no jogo do Botafogo”, afirmou.

Mazola mais uma vez explicou que a evolução no time está notória.

“Na realidade, isso foi muitas vezes já falado e explicado por mim. Tudo o que foi feito e está sendo feito aqui no Clube do Remo, está sendo feito em cima das possibilidades que temos. Se estávamos jogando com os quatro volantes, é porque tínhamos essas possibilidades e não tínhamos opções para jogar de uma maneira diferente como estamos jogando desde o primeiro Re-Pa. Infelizmente, os resultados não vieram, mas é notório, e só não vê quem não quer, que o Clube do Remo está em uma evolução de jogo muito grande. Começaram a aparecer as opções ofensivas, coisa que estava muito limitada por lesões, atletas que não estavam na sua melhor parte física. Tenho certeza que o Remo está no caminho certo, que vamos jogar, em um curto espaço de tempo, do jeito que o torcedor gosta. Só espero que do jeito que o torcedor goste que o time jogue, nos traga resultado”, garantiu o técnico do Remo.

O jogo contra o Santa Cruz, na rodada anterior, mostrou um Remo mais ofensivo no segundo tempo. O técnico considerou essa a melhor partida do time apesar da derrota.

“Acho que não foi só o segundo tempo. Foi o jogo todo do Santa Cruz. Foi o melhor jogo do Remo na competição. Independente se na primeira parte não termos criado tantas oportunidades de gol, acho que a postura da equipe em um jogo grande da Série C, fora de casa, contra um adversário descansado há uma semana, eu acho que o jogo todo sim foi o melhor na Série c do Campeonato Brasileiro”, afirmou.

Mazola ainda foi questionada sobre a saída do técnico Hélio dos Anjos do Paysandu.

“Já é notório e sabido por todos da gratidão que eu tenho pelo professor Hélio dos Anjos. Desejo a ele a maior sorte do mundo na próxima empreitada, e que ele continue dando sequência na carreira dele tão brilhante como ele vem fazendo”, afirmou.

Nos jogos fora de casa, o técnico utilizou os atletas da base. Ele fez um avaliação da apresentação dos garotos.

“Eu gostei, muito mais do que qualquer situação técnica ou tática, da personalidade, principalmente nos dois jogos fora de Belém. Isso levo muito em consideração. Acho que ainda é prematuro, mas a situação nos obrigou a utilizar esses meninos mais cedo do que estávamos pensando. Estou muito feliz com a atitude competitiva, personalidade que eles mostraram”, comentou.