Mazola Júnior é o novo treinador do Remo

Na manhã da última segunda-feira, (24/02), o Clube do Remo anunciou o seu novo treinador. Trata-se do paulista Mazola Júnior. O Leão Azul estava sem técnico desde a eliminação na Copa do Brasil, quando perdeu por 5 a 1 para o Brusque e resultou na demissão do técnico Rafael Jaques.

Mazola Júnior começou no futebol como jogador e como treinador acumula campanhas de sucessos por diversas equipes do futebol brasileiro.

O treinador já comandou equipes como Fc Marco, de Portugal, Nelas, de Portugal, Ituano, Sport, Criciúma, CRB, Botafogo-SP, Paysandu, Bragantino, Vila Nova, Ponte Preta e Londrina, onde esteve na última temporada na Série B do Brasileiro.

Mazola comentou sobre o novo desafio na carreira em defender o Leão. “Prazer enorme em voltar a cidade para dirigir o Clube do Remo. É uma satisfação enorme e nos últimos anos um desejo imenso em comandar o Remo. Estou muito disposto a fazer um grande trabalho pelo Clube do Remo e estamos chegando com força total para iniciar os trabalhos”, disse.

O novo comandante azulino chega com o auxiliar André Dias e o preparador físico Rony Silva.