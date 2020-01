MEC afirma que notas do Enem com erros serão revistas

A jovem estudante Jamara Oliveira, de 18 anos, moradora do conjunto Sideral, no bairro Parque Verde, está entre os muitos alunos do cursinho Pré-vestibular Municipal de Belém, que alcançou mais de 900 pontos na redação do Exame nacional do Ensino Médio (Enem), divulgado nesta sexta-feira, 17, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ela, que teve a nota 960 pontos na redação, pretende cursar Terapia ocupacional.

“O cursinho municipal foi ímpar na minha vida. Os professores são excelentes. As aulas de redação com filosofia, sociologia e direto constitucional ajudaram a aumentar o meu repertório sociocultural. A caminhada foi muito árdua, não foi fácil chegar nessa pontuação. As aulas de matemática básica também me ajudaram bastante. Sou muita grata por essa oportunidade que tive de estudar no cursinho municipal. Agora é só espera o resultado das universidades”, conta Jamara, que saía às 6 horas de casa, todos os dias, e ressalta que por ser de família de baixa renda, a mãe dela não teria condições de pagar um curso preparatório. Jamara será a primeira da família a entrar numa universidade pública.

Outra estudante Karine Coelho de Souza, de 20 anos, moradora do Tapanã, também tirou 960 na redação e pretender cursar Direito.

“Eu sabia que tinha feito uma boa prova, e ainda assim estava aflita para saber minha nota. Fique muito satisfeita e realizada, tanto com a minha nota na redação, quanto nas outras disciplinas. O pré-vestibular foi a melhor escolha que eu fiz, porque me senti acolhida pelos professores, que me ajudaram bastante na resolução de exercícios e na correção da redação. A professora Sueanne me ajudou a lapidar a minha redação”, comenta Karine, que ia para aula, almoçava no cursinho e depois das aulas ia para a biblioteca do cursinho reforçar o conteúdo.

As duas estudantes ficaram surpresa com o tema da redação, que foi “Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil”, mas se sentiram preparadas. Jamara buscou argumentar a construção sócio espacial, a má distribuição de renda da população citando o artigo 3 da Constituição do Brasil e a filósofa Hannah Arendt que diz que “a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos”. Karina também utilizou todo o seu aprendizado das aulas de redação, citando noções de direito, argumentos históricos e citações.

Cursinho – O cursinho Pré-Vestibular Municipal é uma iniciativa da Prefeitura de Belém que, por meio da Fundação Escola Bosque (Funbosque). Desde 2015, quando teve início e era ligado à Secretaria de Educação (Semec), vem realizando o sonho de muitos alunos das escolas da rede pública de entrar para a universidade pública, por meio do vestibular.

O grande diferencial do curso preparatório é o projeto Pró 1000, que trabalha a redação de uma forma global, incluindo noções de direito constitucional, filosofia, sociologia, biotecnologia e artes. E, ainda, o projeto Pró Mais que reforça a matemática básica aos alunos. O cursinho atende a cerca de 1200 alunos.

“Estamos muito felizes. Os nossos alunos mais uma vez estão arrebentando nas notas de redação, este ano. Muitos já comunicaram que tiraram nota acima de 900 pontos, que corresponde ao percentual de 2% do Brasil, ou seja, onde ficam as notas mil. Para nós não é novidade, porque foi um tema que eles ficaram muito à vontade para dissertar, comentar e produzir o texto com tranquilamente. Eles estão confiantes com esse número expressivo e estamos muito felizes com os resultados, principalmente, com as notas da redação” comenta a coordenadora de Linguagens do cursinho Pré-Vestibular Municipal, Sueanne Freitas, professora de redação.

Durante a sexta-feira, a professora Sueanne recebeu várias ligações de alunos do cursinho, agradecendo por conquistar boas notas no exame.

Enem – No Brasil foram cerca 4 milhões de participantes no Enem 2019. Para conferir a nota da redação e a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento, Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, o estudante deve acessar o site https://enem.inep.gov.br/participante ou no aplicativo do Enem. É preciso fazer o login com o CPF e a senha cadastrada.

