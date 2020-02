MEC investe R$ 82,3 milhões para estimular ensino médio em tempo integral

Com a oferta de mais de 1.200 vagas, o cursinho Pré-Vestibular Municipal de Belém lança nesta quinta-feira, 6, o edital 001/2020 referente ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais que desejem uma vaga no preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A inscrição pode ser feita pelo site www.belem.pa.gov.br/prevestibular até o dia 14 de fevereiro. As aulas vão começar em 2 de março.

O Cursinho Municipal fica na avenida Alcindo Cacela, 2144, e oferece as turmas Extensivo Enem 2020, Militar 2020 e Medicina 2020 nos turnos da manhã, da tarde e da noite; e a turma Extensivo Enem Outeiro, no polo do distrito, funcionando na Fundação Escola Bosque (Funbosque) no turno da noite.

O grande diferencial do curso preparatório é o projeto “Premil”, que trabalha a redação de uma forma global, incluindo noções de direito constitucional, filosofia, sociologia, biotecnologia e artes. E ainda o projeto “Promais”, que reforça a matemática básica aos alunos.

A novidade deste ano é que 10% das 1.200 vagas ofertadas serão destinadas ao projeto “Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História” (Pernoh), do Ministério Público do Trabalho (MPT), que atende jovens adolescentes em situações de vulnerabilidade.

Para participar da seleção, o interessado deve ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e participado do Enem ou estar no último ano do ensino médio. O resultado preliminar será divulgado no dia 18 no site da inscrição, em rede social da instituição e no quadro de avisos na sede do Cursinho, que afixará a listagem de candidatos selecionados. O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 26.

Calouros – Alunos que já passaram pelo cursinho e conquistou vaga na universidade pública ressaltam a qualidade do ensino e o acolhimento pelos professores. Stefanie Leão Gaia, 25 anos, moradora da Pratinha, passou em Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e em Medicina na Universidade do Estado do Pará (Uepa) e lembra que foi difícil conciliar trabalho e estudos, mas que o cursinho foi essencial para sua aprovação.

“Meu primeiro ano no cursinho e consegui. Foi difícil trabalhar e estudar, além da falta de dinheiro para o transporte e lanche, mas consegui. Sou a primeira da família materna a passar numa universidade pública. O cursinho foi muito importante para mim tanto na questão de conteúdo quanto psicológica”, diz Stefani, que trabalha de serviços gerais em um posto de saúde.

A história de Eliezer de Almeida Costa, de 24 anos, morador no bairro da Água Boa, no distrito de Outeiro, também é de gratidão. Ele fez pela primeira vez o cursinho e foi aprovado em Física na Universidade Federal do Pará (UFPA), Matemática na Uepa e História na Universidade da Amazônia (Unama).

“Minha família tem um bar e a realidade é que passamos por muitas dificuldades. E quando apareceu a oportunidade de fazer o cursinho, agarrei, porque senão ia ficar mais um ano estudando por conta própria. Devo minha aprovação a todos os professores do cursinho. Eles diziam que eu ia passar e fui me dedicando mais aos estudos. O Pré-Vestibular Municipal ajuda a realizar sonhos de muitas pessoas que querem entrar numa universidade. Sou o filho mais velho e o primeiro a entrar em uma universidade. É muito gratificante para ilha de Caratateua, que precisa de projetos como este, com professores bem preparados. Sou eternamente grato a eles que se esforçaram para nos ajudar”, conta o estudante do polo de Outeiro.

A cada ano, o cursinho busca oferecer sempre o melhor para o aluno. “Em 2019, a turma de Medicina foi uma grande desafio e já temos aprovações. E o polo de Outeiro também. Isto é um trabalho em conjunto com professores experientes, ou seja, a fórmula é trabalhar com professores que tem expertise em vestibular e assim não tem erro. Estamos aqui para ajudar cada vez mais pessoas a conquistarem a aprovação”, conta o professor Branco Ramos.

Matrícula – Os candidatos aprovados no limite das vagas ofertadas deverão realizar a matrícula no período de 27 a 29 de fevereiro e apresentar a seguinte documentação: carteira de identidade; CPF; comprovante de residência; último comprovante de renda; boletim individual do Enem; boletim escolar; termo de compromisso; e duas fotografias 3×4 iguais, recentes e de fundo branco; além de outros especificados no edital.

Por: Tábita Oliveira