MEC oferece cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade

O primeiro da trilogia Interligados escrita por Felipe Dantas, 14 anos, faz parte do gênero literatura fantástica

Aos catorze anos, quatro amigos de infância vivem uma aventura um tanto quanto arriscada ao invadir uma casa velha. Dentro dessa casa, eles se deparam com uma bruxa misteriosa e são obrigados a encarar um desafio: coletar 10 pedras preciosas em apenas um dia. Caso contrário, os meninos e suas famílias sofrerão graves consequências. O que nenhum dos adolescentes imaginava era que seriam mandados para outro mundo, cheio de criaturas fantásticas e estranhas, onde vários segredos são revelados. Esse é um spoiler da história do livro A Vila dos magos, escrito pelo jovem brasiliense de Felipe Dantas, 14 anos. A obra faz parte do primeiro volume da trilogia Interligados, que está sendo lançada por ele.

Felipe conta que quatro pessoas o ajudaram muito no desenvolvimento da história que baseia o seu primeiro livro: Rick Riordan, autor da série de livros Percy Jackson e os Olimpianos; Lyman Frank Baum, autor de O Mágico de Oz; e os criadores da série Once upon a time, Edward Kitsis e Adam Horowitz. Ele também é fã de outras séries como Shadowhunters e Stranger Things. “Tive como referência O Mágico de Oz, mas também outras inspirações como a série Once upon a time. O primeiro capítulo do meu livro, para quem leu Percy Jackson, pode pegar alguma referência entre os dois. O livro traz referências de livros e de séries de que eu gosto”, explica Felipe.

Em 2018, Felipe escreveu uma versão do primeiro livro do que viria a se tornar a trilogia Interligados, mas, na época, não gostou da história e deletou o arquivo. “Eu não tinha gostado, achava que não tinha ficado bom”. A única pessoa que sabia que o jovem estava escrevendo um livro era sua mãe, Paolla Dantas, 44, gerente de comunicação em marketing. “Eu sabia que ele havia escrito uma primeira versão do livro, mas não sabia que havia reescrito e enviado para aprovação na editora”, diz. “Em julho do ano passado, quando cheguei de viagem, ele me contou que o livro tinha sido aceito pela editora e se eu podia ajudá-lo a publicar”, revela Paolla.

A vila dos magos foi lançado no último sábado (29), com sessão de autógrafos na livraria Leitura do Terraço Shopping. Os 120 livros disponíveis para venda naquele dia esgotaram em aproximadamente uma hora. Um presente de aniversário antecipado, já que Felipe comemora 15 anos no próximo domingo (8). “Eu estava bem nervoso no lançamento, achava que não ia ninguém. Mas quando vi o tanto de pessoas que havia na fila, caiu a ficha de que tinha dado certo” disse.

O jovem Felipe sempre gostou de ler e escrever. Desde pequeno sonhava em escrever um livro. Foi incentivado a realizar esse sonho pelos familiares e amigos, mas principalmente pela mãe, Paolla Dantas. Orgulhosa, a mãe revela que Felipe sempre gostou muito de ler. “Quando as pessoas perguntavam o que ele seria quando crescesse, ele falava que seria autor de livro grosso”, conta a mãe.

Felipe está no primeiro ano do ensino médio, no Colégio Pódion. Ele pretende seguir a carreira de escritor, mas diz que no Brasil é complicado sobreviver de literatura. “Quero conciliar meu futuro emprego com o que eu gosto de fazer, que é escrever” explica. O jovem ainda não escolheu a profissão que quer seguir.

Felipe está escrevendo o segundo título da trilogia Interligados, mas o livro ainda não tem data de lançamento. Além do gênero fantasia, o jovem pretende explorar outras áreas da literatura como a distopia e o conto. Ele afirma que já tem várias ideias de novos projetos.