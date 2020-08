MEC propõe que pais leiam em voz alta para crianças

Um projeto de lei do Ministério da Educação que visa aproximar pais e crianças através da leitura lançou uma série de vídeos e obras nesta terça-feira (25). A coleção Conta pra Mim foi lançada no Dia Nacional da Educação Infantil.

São 40 obras disponíveis para download e direcionadas a pais que tenham filhos até 6 anos de idade. O material também pode ser usado por educadores de ensino básico e fundamental e responsáveis por bebês de até 1 ano de idade. Mas o MEC insiste em que os livros devam ser usados para a leitura em voz alta.

Uma pesquisa divulgada na revista acadêmica Pediatrics aponta que as crianças que leem com os pais se saem melhor em testes de QI. Os pesquisadores, da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto Alfa e Beto (DF), analisaram crianças entre 2 e 4 anos. O grupo que lia com os pais teve pontuações mais altas em testes, após um período de nove meses de interação com os livros. Todas as 566 famílias participantes do estudo eram de baixa renda.

EFEITOS PSICOLÓGICOS POSITIVOS

A psicóloga Adriana Cunha explicou ao Pleno.News que a atividade é importante para o desenvolvimento infantil.

– O hábito de ler para a criança auxilia no seu desenvolvimento biopsicossocial. Melhora o desenvolvimento cerebral através da elaboração dos processos de pensamentos, sentimentos e emoções; apura o senso crítico, através do aumento do vocabulário receptivo, organizando as ideias e opiniões, estruturando sua forma de pensar e sentir; desperta a criatividade, através das figuras e imaginações, pois os desenhos animados são prontos.A leitura precoce aprimora futuras escritas, redações e interpretações de texto

Já os livros as fazem imaginar bem mais. É um entretenimento intelectual, pois diverte trazendo conhecimento e desenvolvimento cerebral. Também é importante para a interação social, já que desenvolve habilidades de comunicação. A leitura precoce aprimora futuras escritas, redações e interpretações de texto, dando êxito em toda a fase acadêmica – apontou.

Ela revelou ainda que os efeitos emocionais e afetivos são mais fortalecidos. E que cada idade tem sua particularidade.

– Leitura em voz alta desenvolve o afeto, criando vínculos e intimidade com os pais e cuidadores. Faz com que crianças sintam que têm atenção, acolhimento e segurança. É importante que os pais respeitem a faixa etária, o desenvolvimento cognitivo e o momento que a criança está vivendo, pois quanto mais ela se identificar com personagens e situações, maior será o interesse e a interação da criança com a história.

Por exemplo, até os 2 anos a criança interage muito mais com imagens, texturas e histórias curtas. Entre 2 e 3 anos, as histórias podem incluir situações das rotinas das crianças para que elas façam ligações entre hábitos delas com as histórias. A partir dos 4 anos, a criança já sabe se divertir com as histórias, passando até a participar das escolhas das mesmas.

EDUCADORES

A professora e diretora de creche Juliana Cerdeira também conversou com o Pleno.News e reiterou a importância para que educadores também se envolvam na leitura em voz alta.

– Parece que, com o avanço da tecnologia, os livros têm enfrentado cada vez mais concorrência. Por isso, é nossa função lembrar sobre a importância da leitura em todas as fases da vida, mas principalmente na primeira infância (entre os 0 e 5 anos), quando o desenvolvimento das crianças acontece de forma mais intensa.

Além dos pais, os educadores e profissionais que contribuem para a educação infantil tem um papel importante nesse hábito, pois a sua atitude positiva pode inclusive influenciar os pais a adotarem essa prática, e auxiliar a família na escolha de livros e obras que melhor se encaixam no perfil de cada um – defendeu.

A coleção Conta pra Mim está acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e com opção de livros para colorir. No canal do YouTube do MEC há uma série de dez vídeos do projeto nos quais o artista Toquinho declama as histórias de Monteiro Lobato e canta cantigas populares.