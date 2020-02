MEC prorroga inscrições para o Fies até esta sexta-feira

Desenvolver o senso crítico, a expressão verbal e até mesmo melhorar o desempenho escolar. Esses são alguns exemplos dos benefícios que o público infantil pode desfrutar com a inserção da prática da leitura ainda na infância. É com a missão de promover esse contato precoce da criança com os livros que a franquia educacional Tutores do Brasil desenvolve o projeto ‘Clube da Leitura’, em Belém.

A unidade situada no bairro do Umarizal iniciará o projeto psicopedagógico no próximo mês de março, voltado para alunos de todas as séries do ensino fundamental. Psicóloga e coordenadora da franquia, Karla Lobato explicou que a ideia é mostrar que a leitura pode ser prazerosa e que é possível trabalhá-la ludicamente de diferentes formas. Desenvolvido por pedagogos, o projeto fará encontros semanais, nos quais serão abordadas diversas obras e autores, sempre com dinâmicas de leitura de textos atrelada à interpretação. “A ideia de criar o Clube da Leitura surgiu a partir do relato de pais sobre as crianças que estavam sentindo dificuldades na escola, principalmente nas provas mais contextualizadas. Não são mais questões diretas. Em geral o aluno precisa ler um texto e entender toda a contextualização, até preparando esse aluno para o Enem”, ponderou a coordenadora.

Para compreender e ter a capacidade de fazer essa contextualização, o aluno precisa ter o repertório que só a leitura proporciona. “São crianças que leem pouco, ficam muito tempo expostas a jogos, celulares e que escrevem, por exemplo, nas redes sociais de forma abreviada. Tudo isso reflete nessa dificuldade”, afirmou.

As turmas do projeto piloto serão divididas por série e faixa etária. Um dos profissionais que deve atuar no projeto, o pedagogo Gilberto Lima lembra que a leitura é uma das metodologias de aprendizado inseridas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dada importância na formação do indivíduo. “Uma criança que aprende a ler passa a ter uma visão diferente de mundo e sempre vai buscar construir algo melhor”.

Lima acrescentou ainda que a leitura tem de estar presente em toda a grade curricular das escolas.

Para atrair a atenção dos pequenos, o lúdico dos gibis e até mesmo pequenas peças teatrais farão parte da metodologia do Clube da Leitura. “Vão ser abordadas técnicas de leitura para o aluno aprender a ler mais rápido e interpretar o texto, exibição de vídeos e sempre buscar entender qual mensagem o autor quis passar. Recontar como foi o seu dia já é uma percepção de mundo”, pontuou o especialista.