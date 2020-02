Médico diz como doença do beijo pode ser evitada no carnaval

Cientistas descobriram um planeta recém-nascido, porém gigante. Batizado como 2MASS 1155-7919 b, este mundo está mais perto da Terra do que qualquer outro tão jovem quanto ele – localiza-se a apenas 330 anos-luz do Sistema Solar, mais precisamente na constelação de Chamaeleon.

Essa descoberta fornece aos pesquisadores uma nova fonte de estudo sobre a formação dos gigantes gasosos. Este “bebê gigante” é escuro e frio, com apenas 10 vezes a massa de Júpiter. De acordo com Annie Dickson-Vandervelde, astrofísica e autora principal do estudo, essas características indicam que talvez o planeta ainda esteja no meio de sua formação.

Para encontrar o 2MASS 1155-7919 b, os pesquisadores usaram dados do observatório espacial Gaia. O “bebê gigante” orbita uma estrela que também é muito jovem – ela tem 5 milhões de anos, mil vezes mais nova que o Sol, que tem 4,5 bilhões de anos.

Concepção artística de um planeta massivo orbitando uma estrela jovem e fria. No caso do 2MASS 1155-7919 b, o planeta é 10 vezes mais massivo que Júpiter (Imagem: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt)

Tudo isso é muito empolgante – e misterioso – para os astrônomos. É que quase todos os exoplanetas descobertos até agora são bem mais antigos, de acordo com Annie. Outra característica incomum aqui é que o “bebê gigante” é “o quarto ou quinto exemplo de um planeta gigante tão longe de sua estrela mãe”, disse a astrofísica. Os teóricos estão agora tentando entender como planetas como este se formaram ou acabaram ficando tão longe das estrelas.

E este é um mistério complexo. O 2MASS 1155-7919 b orbita sua estrela a uma distância que é 600 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Como esse mundo tão jovem e gigante poderia ter se afastado tanto de sua estrela anfitriã? Ainda levará um tempo para saber. Os autores do estudo, publicado na revista revista Research Notes, esperam que a espectroscopia (o estudo da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria) ajude os astrônomos a entender como planetas como esse acabam tendo órbitas tão amplas.

ESO/M. Kornmesser/N. Risinger

Parece que Marte demorou muito mais tempo para se tornar um planeta do que se imaginava. Estudos anteriores apontavam que nosso vizinho cresceu rapidamente, de 2 a 4 milhões de anos após o início da formação do Sistema Solar, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. No entanto, um novo estudo mostra que Marte pode ter se formado ao longo de um período de até 20 milhões de anos.

A nova estimativa é por causa dos indícios de que Marte foi “bombardeado” durante um bom tempo após a formação do seu núcleo primário. É que, durante sua era primitiva, o Sistema Solar era um lugar caótico e violento, onde planetesimais (pequenos protoplanetas com até 1.900 quilômetros de diâmetro), asteroides e outros detritos colidiram, moldando os planetas e os corpos celestes que conhecemos hoje.

Esses primeiros impactos cósmicos parecem ter influenciado a trajetória de Marte, fazendo com que sua evolução tenha sido muito mais lenta do que astrônomos pensavam anteriormente. De acordo com o novo estudo liderado por Simone Marchi, Marte provavelmente foi atingido por planetesimais no início de sua história, o que acabou por levar certos elementos ao Planeta Vermelho. Esses elementos, por sua vez, influenciaram a rapidez com que Marte se formou.

Ilustração que mostra como Marte pode ter sido em seus dias iniciais, com sinais de água líquida, atividade vulcânica em larga escala e bombardeio pesado de projéteis planetários (Imagem: SwRI / Marchi)

Usando amostras de meteoritos marcianos encontradas na Terra, os pesquisadores puderam modelar a mistura de materiais que formaram o manto marciano inicial. O estudo revelou que por causa das colisões com planetesimais, Marte recebeu uma variedade de elementos, como tungstênio, platina e ouro. Estes elementos são particularmente atraídos pelo ferro e, por isso, migram do manto de um planeta para o núcleo central de ferro durante a formação planetária.

Estudos anteriores da proporção de isótopos de tungstênio nas amostras de meteoritos marcianos sugeriram que Marte cresceu rapidamente. Como os isótopos de tungstênio são produzidos através de processos de decaimento radioativo ao longo do tempo, a proporção de sua presença no manto de Marte fornece uma pista sobre a linha do tempo da formação do planeta. Mas os novos modelos mostram que as grandes colisões no início podem ter alterado a proporção de elementos no manto marciano.

Acredita-se que esses meteoritos marcianos encontrados na Terra tenham sido arremessados para cá por causa de colisões mais recentes no Planeta Vermelho. Essas amostras de meteoritos nos proporcionam uma oportunidade única para vislumbrar o passado de Marte, pois contêm um registro da história do planeta. “Para entender completamente Marte, precisamos entender o papel das primeiras e mais energéticas colisões em sua evolução e composição”, afirmou Marchi no comunicado.

Na astronomia, um tipo de objeto potencialmente perigoso são asteroides ou cometas com órbitas que passam perto da Terra, e que sejam grandes o suficiente para causar um bom estrago em caso de impacto. O problema é que os softwares atuais não conseguem detectar todos os asteroides que apresentam risco para nós. Por isso, três astrônomos holandeses criaram uma rede neural capaz de analisar objetos perigosos que até então foram considerados inofensivos para verificar se não representam mesmo perigo algum.

Usando um supercomputador, os pesquisadores integraram as órbitas do Sol e seus planetas dentro de um período de 20.000 anos. Depois disso, eles rastrearam as órbitas ao longo desse tempo enquanto asteroides eram lançados na superfície da Terra para treinar a rede neural. Durante o cálculo retroativo, eles incluíram os asteroides conhecidos na simulação para estudar suas distribuições orbitais nos dias de hoje.

Como resultado, eles conseguiram criar um banco de dados de asteroides hipotéticos que os pesquisadores sabiam que colidiriam com a Terra. O método foi batizado pelos pesquisadores de Hazardous Object Identifier (HOI). “Nossa análise é mediada por uma rede neural artificial treinada em uma população de impactores conhecidos (KI) e uma amostra aleatória do banco de dados observado”, diz o artigo.

Órbitas de asteroides potencialmente perigosos atualmente conhecidos (Imagem: NASA/JPL-Caltech)

Esses impactadores conhecidos “são gerados por máquina a partir de uma população integrada de asteroides que iniciam sua órbita em uma posição aleatória da superfície da Terra e são lançados radialmente para longe com velocidades variáveis”, prossegue o artigo. Então, eles são integrados ao passado com os planetas no Sistema Solar por até 20.000 anos. “A rede treinada é então usada em outra seleção aleatória de asteroides observados, a fim de identificar impactadores potenciais”.

Deste modo, o HOI consegue identificar asteroides potencialmente perigosos que, por terem uma órbita muito caótica, não são apontados como futuras ameaças à Terra pelo software atual das organizações espaciais. Além disso, esse método é muito mais rápido do que os meios tradicionais que as organizações usam. Ao detectar os asteroides em rota de colisão com maior antecedência, é possível pensar mais cedo em uma estratégia para impedir o impacto.

O HOI pode reconhecer asteroides conhecidos próximos à Terra e identificar vários objetos perigosos que não foram classificados anteriormente como um risco. Com esse método, os holandeses encontraram onze asteroides com mais de 100 m de diâmetro que, entre os anos de 2131 e 2923, chegarão a uma distância de dez vezes a distância entre a Terra e a Lua. Em termos astronômicos, isso é perto o suficiente para ficar alerta.

De acordo com o astrônomo e especialista em simulações Simon Portegies Zwart, essa pesquisa é apenas um primeiro exercício. “Agora sabemos que nosso método funciona, mas certamente gostaríamos de nos aprofundar na pesquisa com uma rede neural melhor e com mais contribuições”. Os pesquisadores esperam que, no futuro, uma rede neural artificial possa ser usada efetivamente pelas organizações para detectar objetos potencialmente perigosos.