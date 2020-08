Médico diz “Não fique em casa” em relação ao tratamento da Covid-19

Durante o encontro “Brasil Vencendo a Covid-19”, realizado no Palácio do Planalto na última segunda-feira (24), o anestesiologista Luciano Dias Azevedo, integrante do movimento de mais de 10 mil médicos intitulado com o mesmo nome do evento, ressaltou a importância do tratamento precoce contra a doença como forma de evitar internações e mortes durante a pandemia.

– Entendemos que a Covid-19 é uma doença que hoje tem tratamento e a melhor resposta acontece quando abordada precocemente, como toda e qualquer doença. Nossas estratégias de tratamento são simples de serem aplicadas, são multiplicadas e, com elas, temos prevenido internações e evitado óbitos – destacou.

O médico também destacou que as pessoas devem procurar um especialista logo ao apresentarem os sintomas iniciais e que o ideal é que elas não fiquem em casa aguardando o aparecimento de sintomas mais graves, como a falta de ar, por exemplo.

– Aos primeiros sintomas, procure um médico. Não fique em casa – defendeu.

MÉDICO ORIENTA: NÃO FIQUE EM CASA! ⚠️ “Aos primeiros sintomas, procure um médico. NÃO FIQUE EM CASA!” ⚠️ Dr Luciano Dias Azevedo, integrante de grupo com mais de 10 mil médicos favoráveis ao tratamento precoce, com medicamentos específicos, em evento com o Presidente Jair Bolsonaro. Posted by Eduardo Bolsonaro on Tuesday, August 25, 2020

Luciano relatou que o uso de medicamentos baratos, como a hidroxicloroquina, a azitromicina e o zinco, tem contribuído para evitar que muitos dos acometidos pelo vírus apresentem a forma grave da Covid-19 e precisem ser internados em UTIs, por exemplo.

– Aprendemos, com o atendimento precoce, que atacar o vírus já na fase inicial da doença usando remédios simples, como a hidroxicloroquina, a azitromicina, o zinco, junto com outros medicamentos, torna essa doença mais branda e impede que a maioria dos doentes se agrave – disse.