Mega Plush: atração de mais de 4 metros faz sucesso em Shopping de Ananindeua

Com mais de 4 metros de altura, a Mega Plush é uma máquina gigante de pegar pelúcias, localizada no piso L2, próximo ao acesso BR do Shopping Metrópole Ananindeua.

Jovens e adultos; quem é fã de bichos de pelúcia; quem acha que é uma boa opção para presentear; quem gosta de tentar a sorte ou quem pensa que é uma questão de habilidade e pode conseguir. A mais nova atração de Ananindeua tem chamado a atenção do público com os mais diversos perfis.

A atração chama atenção do público como uma alternativa de entretenimento em tempos de pandemia, proporcionando uma sensação de desafio e diversão ao mesmo tempo.

O estudante de Geofísica, Eduardo Farias, 18, experimentou a brincadeira e contou em comentário na rede social do shopping que já tinha conseguido tirar três pelúcias da máquina. Em entrevista, ele conta como foi a experiência: “Nunca fui muito de brincar nessas máquinas de urso, mas quando vi aquela de urso grande no shopping eu fiquei bem encantado. Foi uma experiência bem divertida e emocionante porque tem horas que para tirar um urso fica a maior tensão por causa do medo da garra soltar ele durante o trajeto”.

Como se não bastasse o tamanho e o colorido, a Mega Plush também atrai as pessoas que passam ao redor e param para observar a habilidade e persistência de quem está brincando na vez. Eduardo conta que esse é mais um diferencial da brincadeira: “outra coisa que fez ficar divertido foi a colaboração da galera que estava ao redor assistindo e alguns querendo competir pra tentar pegar o mesmo urso que você, deixou uma coisa bem emocionante. No fim eu achei bem divertido e gostei muito. Pretendo voltar mais vezes pra tentar. Foi uma novidade e tanto ver uma máquina daquele tamanho”, ele comenta.

A Mega Plush também faz pensar em como, aos poucos, a vida vai voltando ao “novo normal” e, com todas as medidas de segurança necessárias, vai sendo possível tornar a sair de casa e vivenciar momentos de diversão novamente, com um amigo ou um familiar.

Eduardo diz que se sente seguro indo ao shopping e que gostou das medidas de segurança em torno da nova brincadeira. “Sim, o shopping adotou todas as medidas de segurança necessárias para previnir ao máximo os problemas relacionados à covid-19. Uma coisa que reparei também foi os seguranças que estão sempre de olho e evitando que as pessoas se juntem num determinado local, até mesmo ao redor da máquina tem um espaço entre as pessoas e isso é muito bom”, ele relata.

Nas redes sociais do shopping, a novidade também tem promovido a interação do público. Na publicação oficial sobre a Mega Plush, com um alcance de mais de 40 mil pessoas, a confeiteira Natalia Gomes, 33, comentou sua conquista de tirar um urso da máquina: “Eu consegui hoje, muito divertido mesmo! A gente fica igual criança de tão feliz”. Na sua própria rede social, ela também compartilhou um post mostrando o urso gigante que conquistou: “Sabe aquela máquina que ninguém acredita que sai urso? Tem uma mega power no shopping. Tentei e consegui. Pulei igual criança, é emocionante!”, ela escreveu na legenda do post.