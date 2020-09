Meia-atacante ex-Remo deixa a Série A e vai disputar a Série B

O elenco do Goiás-GO aos poucos vai sendo reformulado durante a Série A. O clube esmeraldino confirmou o empréstimo do meia-atacante Marcinho, de 25 anos, que atuou pelo Remo. O jogador vai defender as cores do Cuiabá-MT na Série B do Brasileirão.

Marcinho começou a carreira na Ponte Preta-SP, atuou no Sub-20 do Corinthians-SP e veio para o Remo disputar a Série C de 2016. Pelo Leão Azul jogou junto do meia Eduardo Ramos, fez 13 partidas com a camisa azulina, mas não marcou gols.

Após a saída do Remo Marcinho rodou o país, jogou no São Bernardo-SP, São Paulo-SP, Athletico Paranaense, Goiás-GO e Sport-PE, retornando ao time goiano em 2020, onde realizou apenas seis jogos na temporada e marcou um gol.