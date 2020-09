Meia é regularizado e pode estrear pelo Remo no jogo contra o Manaus pela Série C

Gustavo Hebling teve o nome publicado no BID nesta quarta-feira

O meia Gustavo Hebling teve o nome publicado nesta quarta-feira (23) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso significa que ele pode estrear no jogo de domingo, às 18 horas, no Mangueirão, contra o Manaus. A partida é válida pela oitava rodada da Série C.

O jogador tem 24 anos e é natural de Piracicaba-SP. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo. Depois, foi vendido para o PSG, na França, e de lá foi emprestado para o Zwolle/HOL e Portimonense/POR. Também tem passagem pelo CSA e atuou pela seleção brasileira de base nas categorias sub-15, 17 e 20.