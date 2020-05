Mel Maia é acusada de transfobia após áudio vazar: ‘Traveco’

Mel Maia foi acusada por uma mulher transexual de ter cometido transfobia. A modelo Victória Collen postou um storie no Instgram, nesta sexta-feira, 29, fazendo um desabafo polêmico, onde acusa a atriz de ter se referido a ela com a expressão ‘traveco’, que é um termo homofóbico.

“Essa semana uma pessoa bem conhecida, e que eu admirava bastante, fez um comentário ruim em relação a mim que me feriu e ofende uma comunidade inteira. Essa pessoa é a Melissa Mel Maia e ela fez um comentário que me ofendeu bastante”, disparou Victória Collen. No áudio é possível ouvir a atriz se referindo a mulher como ‘traveco’ e afirmando que realmente havia a tratado dessa forma.

Porém, após toda a repercussão negativa em torno do assunto, Mel Maia se pronunciou e alegou que havia tratado Victória Collen de forma ofensiva para defender um amigo próximo. Em sua defesa, a atriz ainda compartilhou um trecho da conversa que teve com o rapaz na qual, ele surgia se referindo a mulher de uma forma preconceituosa.

Já neste sábado, Mel Maia postou no seu storie um novo vídeo Victória Collen dizendo que tudo não passou de um mal entendido.

Modelo usou as redes sociais para pedir desculpas para a artiz (Reprodução Instagram @ vecollen)