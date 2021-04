Membro de facção é preso em Marabá

Em ação conjunta, a Polícia Civil, junto ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), vinculado ao Núcleo de Inteligência da Polícia (NIP), com a 10º Superintendência Regional do Sudeste Paraense e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deram cumprimento, na data de hoje (06), a um mandado de prisão no município de Marabá, no sudeste do Estado.

O homem preso, é investigado pela autoria de um crime de roubo a um estabelecimento de venda de celulares. Durante o ocorrido, o suspeito também teria subtraído o armamento funcional de um agente de segurança pública que estava no local.

Após o início das investigações, a equipe da polícia recebeu a informação que o suspeito estaria em um ônibus de transporte interestadual se dirigindo à cidade de Marabá na data de hoje. Posteriormente ao recebimento dessa notícia, os agentes de segurança dirigiram-se até um trecho da BR-230 para interceptá-lo.

O homem foi capturado e recebeu voz de prisão, sendo então encaminhado à Seccional Urbana de Marabá para os procedimentos cabíveis.

“Após intenso trabalho investigativo, os policiais civis de Marabá tomaram conhecimento que o suspeito estaria chegando na cidade, vindo do Maranhão, e após o trabalho de abordagem, lhe foi dado voz de prisão e o mesmo foi conduzido para seccional de Marabá. Com a prisão do investigado, todos os sete homens envolvidos na empreitada criminosa, tendo um policial civil como vítima, já foram presos, identificados e agora estão à disposição do poder judiciário”, relata o Delegado Thiago Carneiro.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva realizada hoje, todos os sete envolvidos no crime de roubo, sendo estes membros de uma organização criminosa, foram identificados, qualificados e presos, sendo o delito totalmente esclarecido. Agora, os homens estão à disposição do Poder Judiciário.

por Ana Batista

Foto:Divulgação/Internet

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará