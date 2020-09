Mendonça é diagnosticado e recebe visita de Bolsonaro

Ministro da Justiça foi submetido a um cateterismo pela manhã

O presidente Jair Bolsonaro visitou o ministro da Justiça, André Mendonça, na tarde deste domingo (13) após o governista ser submetido a um cateterismo de emergência. Ele não falou com a imprensa na saída do hospital.

O ministro sentiu dor torácica durante a madrugada e passou pelo procedimento para descobrir a causa. O ministro foi diagnosticado com miocardite aguda, que é a inflamação do músculo do coração.

Na maioria das vezes, a causa é a infecção viral. O ministro passou por um teste de Covid-19, que deu negativo.

A pasta da Justiça emitiu um comunicado afirmando que o ministro foi medicado e está bem, mas “continuará internado para observação por 48 horas”.