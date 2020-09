Menina de 11 anos morre ao desconectar carregador de celular da tomada

De acordo com a Polícia Civil, em Canaã dos Carajás, município do sudeste do Pará, o caso aconteceu na zona rural da cidade na manhã desta quarta-feira (16). A menina morreu após levar uma descarga elétrica do celular conectado a uma tomada da casa.

A criança foi identificada como Viviane Alves Barroso. Ela recebeu a descarga ao desligar o carregador. Viviane era estudante da rede pública de ensino de Canaã dos Carajás, na escola Luis Carlos Prestes. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal da cidade, mas morreu na unidade hospitalar.

A comoção em Canaã foi geral pela partida precoce de Viviane Barroso. A direção da escola Luis Carlos Prestes divulgou uma nota oficial lamentando o falecimento prematuro da aluna do 5º ano do ensino fundamental, matriculada no colégio neste ano de 2020. O documento pede orações para os pais da menina, Doralyce e José Barroso.