Menina que teve couro cabeludo arrancado por eixo de motor de barco é transferida para Belém

O derradeiro gasto de 2019 do prefeito Artur Brito é milionário, mas pode, no médio prazo, até favorecer o município de Tucuruí. É que no próximo dia 30 serão conhecidas as propostas comerciais para uma licitação que o gestor botou na rua na semana passada: a terceirização do aeroporto municipal. O valor que ele está oferecendo para quem se candidatar a oferecer serviços de operação, administração, manutenção e exploração comercial do ponto é estimado em R$ 3.201.864,36.

As informações foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu e estão disponíveis no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), tendo sido cadastradas no sistema do órgão na última sexta-feira (20) e apenas ontem (23) disponibilizadas ao público https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de licitacoes/licitacoes/ficha/QT6F1dNpXUw00d#licitacao. A Prefeitura de Tucuruí vai registrar preços presencialmente e firmará contrato com quem oferecer valores mais em conta.

De acordo com a administração de Artur Brito, o aeroporto é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico local e a retomada do serviço, por sua vez, irá impactar diretamente a qualidade de vida da população. Municípios adjacentes, como Breu Branco, Goianésia do Pará e Novo Repartimento, que totalizam cerca de 300 mil habitantes, poderão ser beneficiados com o retorno das operações comerciais do terminal de Tucuruí.

“Considerada a evolução dos fluxos de bens e serviços na região e a crescente demanda por este modal de transporte de uso público e privado, julga-se que os voos do aeroporto contribuem para o desenvolvimento do transporte aéreo e do setor de aviação civil,” reporta o governo municipal, que, no Termo de Referência que consubstancia a licitação, prevê a abertura de até 50 empregos diretos com o funcionamento do aeroporto em nova roupagem.

Sobre o aeroporto de Tucuruí

Distante sete quilômetros do centro da cidade, o aeroporto cumpre importante papel atendendo a demanda de toda região da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O terminal foi homologado pelo extinto Departamento da Aviação Civil (DAC) em 16 de julho de 1990, para voos diurno e noturno, inclusive para ser frequentado por aeronaves de grande porte.

O terminal de passageiros tem área construída de aproximadamente 730 metros quadrados e contém sala de pré-embarque, check-in, área de triagem e despacho bagagem, área de vistoria de segurança, área de restituição de bagagem, sanitários, painel indicativo de partidas e chegadas das aeronaves, sistema de sonorização com informações sobre chegadas e partidas, placas de sinalização e de informação, lanchonete, balcões para atendimento e despacho de bagagens, agência para locação de veículos e guichê de serviço de táxi.