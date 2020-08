Menina revela estupro por empresário e diz que pensou em se matar

Familiares de uma estudante de 13 anos afirmam que ela revelou aos pais ter sido vítima de um estupro em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O pai da adolescente relata que os abusos sexuais foram praticados por um amigo dele, em dias que a menina foi visitar uma colega que faz parte familiar do homem. O foi denunciado e é investigado pela Polícia Civil.

O boletim de ocorrência obtido pela equipe do G1 registra que a mãe compareceu à delegacia na sexta-feira, 28, e relatou que a menina disse que, entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2020, sofreu diversos abusos sexuais por parte do suspeito.

A primeira vez, segundo o relato à polícia, a garota tinha 11 anos, em janeiro de 2018, quando foi passar a noite na casa da amiga. O empresário, familiar da colega da adolescente, também dormiu no local.

A menina contou que o homem se deitou em um colchão no chão, ao lado do sofá onde ela estava deitada assistindo a um desenho. A vítima relatou que o homem introduziu o dedo no órgão genital dela. Ela sentiu dor e ficou paralisada, como acontece com muitas vítimas de abuso, principalmente crianças e jovens. A adolescente hoje adolescente relatou aos pais que, até fevereiro deste ano, houve outras vezes em que o homem a acariciou, enquanto a abraçava.

A menina disse aos pais que não contou antes sobre o estupro por medo e vergonha. Mas diz que chegou a conversar com a amiga, que a contou que o suspeito também passou a mão nela.

“Minha filha contou que ele dormiu com a família no colchão no chão da sala e ela estava no sofá assistindo desenho. Em um determinado momento, ele colocou a mão dentro do shorts dela e introduziu o dedo dentro dela. No dia do acontecido, minha filha tinha 11 anos e não teve reação nenhuma. Mas depois ela conseguiu escapar e foi para o quarto com uma das meninas”, diz o pai da vítima, funcionário público de 43 anos.

Depressão

O pai relata que apenas no dia 27 de agosto a filha teve coragem de relatar o crime. A vítima relatou aos pais que, após o ocorrido, sentiu-se depressiva e pensava em tirar a própria vida. “Ficamos chocados e aterrorizados. Foi quando ela contou desse fato de 2018, dia que tinha pedido para dormir na casa do sogro dele [acusado pela adolescente], por conta de uma festa que aconteceria no dia seguinte”, relata.

“Ele a acariciava em lugares que ela não achava certo. Ela ficou traumatizada com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo com medo da minha reação de pai. Ela só contou porque já estava querendo atentar contra a própria vida e não estava mais aguentando segurar essa história”, diz o pai.

“Minha filha é uma menina linda, atleta de jiu-jitsu e judô, não merece passar por isso. Não quero expor ela, apenas quero justiça. Só vou conseguir tentar seguir minha vida quando ele for preso. Nesta segunda-feira vamos ao IML fazer corpo de delito e, independente de ter havido defloração ou não, o processo vai correr com ele em liberdade, porque não houve flagrante”, explica o pai.