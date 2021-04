Menino incendeia casa após mãe não deixá-lo jogar em celular

Em Goianésia (GO), um adolescente de 13 anos colocou fogo na casa em que mora com a mãe, após ser proibido de jogar no celular. A sala do imóvel ficou destruída pelas chamas. O caso aconteceu no último domingo (4).

Enquanto era contido pelos policiais, o garoto tentou pegar a arma de um dos agentes. Ele teve que ser algemado porque teria dado socos e chutes nos militares. As informações são do portal G1.

A mãe do menino disse que essa não foi a primeira vez que seu filho demonstrou comportamento violento. Ela relatou que não permitiu que ele usasse o celular por causa de um jogo de tiros. Foi então que o garoto pegou álcool e fósforo e ateou fogo no cômodo.

O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso.

O adolescente foi levado para delegacia. Foi registrado um boletim de ocorrência circunstanciado e ele foi liberado.

