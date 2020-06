Mesmo sem treinos e jogos, gramado do Baenão passa por reparos

O futebol ainda não possui data de retorno, porém alguns departamentos do Remo não param. Mesmo não tendo rotinas de treinamentos e partidas, o gramado do Baenão segue passando por reparos.

O diretor de estádio do Leão Azul, André Malcher, informou os motivos de se manter os cuidados no gramado.

“Nosso estádio passou por uma reforma recentemente e o gramado requer um olhar especial, pois os atletas utilizavam para treinos e jogos e é normal ter um desgaste. Uma equipe tratou do gramado, pois não sabemos o dia exato que podem retornar os treinos”, comentou.

Fábio Bentes, presidente do Remo, comentou que algumas adequações poderão ser realizadas internamente, de acordo com o protocolo de segurança que será aplicado para o retorno das atividades.

“O protocolo está sendo fechado e teremos que fazer algumas adaptações no espaço. Teremos que tomar uma série de providencias para nós termos tranquilidade”, adiantou.

Nesta temporada o Remo atuou duas vezes no Baenão. A primeira foi contra o Carajás, no dia 1º de março e a outra no dia 14 de março, no empate em 0 a 0 contra o Independente de Tucuruí, pela 8ª rodada do Campeonato Paraense.

Por Fabio Will