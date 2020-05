Messi diz que não vê a hora de jogar: ‘Quero voltar a competir’

Apandemia do novo coronavírus obrigou a paralisação de campeonatos nacionais e internacionais por todo o mundo e levou os jogadores a ficarem várias semanas fechados em suas casas, sem jogar e sem treinar em grupo. As atividades coletivas já recomeçaram na Espanha, que deve ter o seu torneio local retomado em meados de junho, e um dos craques da competição, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, disse que não vê a hora disso acontecer e que tudo será como começar uma nova temporada.

“Não podemos pensar no que deixamos para trás. Temos que pensar no futuro. Em como voltar ao dia a dia do treinamento, ver os companheiros, jogar os primeiros jogos. Será estranho no começo, mas quero voltar a competir”, afirmou Messi em declarações a uma entrevista dada ao site oficial de um de seus patrocinadores.

O craque argentino faz projeções sobre como acredita que diversos atletas e clubes vão voltar após essa pandemia da covid-19. “Quando voltarmos, será como começar de novo. Vamos ter tempo de preparação antes do recomeço da competição e vamos recuperar jogadores importantes que estavam lesionados. Tecnicamente será a mesma temporada, mas acredito que todos as equipes e jogadores vão viver de forma diferente”, disse.

Messi contou ainda sobre como foi sua rotina em casa nesses dois meses desde a paralisação do futebol. “Tento trabalhar todos os dias e fazer os exercícios que nos passam. Mas não tem nada a ver com o treinamento em grupo e, acima de tudo, não ter o ritmo dos jogos é ruim, mas é a nova realidade a qual temos que conviver”, comentou.

Além disso, Messi também falou do adiamento da Copa América deste ano para 2021. A Argentina e a Colômbia são as sedes do torneio. “Adiar a Copa América foi uma grande decepção, mas certamente foi a decisão mais lógica. Seria um grande evento para mim este ano e estava muito empolgado em jogá-la novamente. Foi difícil quando soube do adiamento, mas entendi perfeitamente”, disse o argentino, que ainda busca um titula na carreira com a seleção principal.