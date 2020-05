“Portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas.” (Ezequiel 34:22)

“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.” (João 10:10)

O capítulo dez do evangelho segundo João é o capítulo do bom Pastor. Ali Jesus se identifica como o grande Pastor das ovelhas, do qual o Antigo Testamento prediz a vinda. Davi, no Salmo 23:1, confessa: “O Senhor é o meu pastor: nada me faltará”. Pelo profeta Ezequiel (34:22,23) Deus disse: “Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina; e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apascentará; o meu servo Davi (aqui se referindo a Jesus) é que as apascentará; ele lhes servirá de pastor”.

Em 1 Samuel 17:34-37 fala que o rei Davi, quando jovem, foi pastor de ovelhas e as apascentava tão bem e lhes dava tanta segurança, que chegou a matar um leão e um urso em defesa do rebanho de ovelhas de seu pai. Por isso Davi aparece como figura do próprio Cristo; porque Jesus Cristo também deu a sua vida para salvar o rebanho de seu Pai celeste — a humanidade toda, ao destruir, de todo, o poder do pecado, da morte e do diabo — esses “ursos e leões” que ameaçavam devorar-nos para sempre. Você precisa saber disso e crer no Senhor Jesus Cristo, para ser salvo pelo Bom Pastor, Jesus.

Quem, porém, nega por sua incredulidade que Jesus é o bom Pastor, o Filho do Deus vivo, esse fica à mercê do ladrão, que vem para roubar, matar e destruir o rebanho do Pai celeste.

Você não pode deixar-se enganar de jeito nenhum. Deixe Jesus Cristo ser o seu Pastor e você estará seguro, protegido e salvo. Jesus lhe garante: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.” (João 10:10). Quem não crê em Jesus não é ovelha do Seu rebanho.

Fique, pois, tranquilo e consolado, crendo no Bom Pastor, Jesus, e você terá a vida eterna garantida.

A SÓS COM DEUS:

“Senhor, tu és meu bom Pastor. Que falta então terei? Teu verde campo tem frescor; de ti eu beberei. — E quando pelo escuro vale da morte caminhar, darei meu passo triunfai contigo a me guiar. Amém.”