Mia Khalifa, ex-atriz pornô, alerta garotas para não trabalharem em filmes adultos

A curta carreira de Mia Khalifa na indústria de filmes adultos serviu para que ela ficasse conhecida mundialmente. Com apenas 11 produções lançadas, a ex-atriz pornô se esforça para desencorajar meninas que pensam em seguir seus passos. Em uma entrevista dada à Hero Magazine, a influencer contou que o pouco dinheiro recebido não paga todos os traumas que ela sofreu dentro da indústria.

“Esses 11 vídeos vão me assombrar até eu morrer, e eu não quero que outra garota passe por isso – porque ninguém deveria”, disse. Por mais que se esforce para conseguir reconhecimento por outros projetos, Mia é constantemente relembrada por suas participações em filmes adultos. Em sua conta no TikTok, ela explica todos os pontos que a fizeram desistir e os motivos pelos quais nenhuma garota deveria começar nesse ramo. “É uma indústria tóxica”, revela.

Vinda do Líbano, Mia Khalifa ganhou pouco mais do que R$ 60 mil e, apesar do grande sucesso das produções em que participou, ela afirma que não recebeu nem um centavo a mais do que seu cachê.