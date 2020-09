Michel Pereira economiza na provocação, devolve tapa na cara e finaliza

Com o resultado, o ‘Paraense Voador’ voltou a vencer após duas derrotas seguidas no octógono

Conhecido pela sua explosão muscular e pelas diversas acrobacias e golpes inusitados que desfere durante seus combates, Michel Pereira mostrou uma versão mais pragmática de si mesmo, hoje, no card do UFC Las Vegas 9. E como resultado, o meio-médio (77 kg) conseguiu mesclar ataques contundentes, provocações e ainda assim garantir o triunfo contra Zelim Imadaev.

Com o resultado, o ‘Paraense Voador’ voltou a vencer após duas derrotas seguidas no octógono. Curiosamente, esta era sua última apresentação prevista no atual contrato, e uma possível renovação pode ser facilitada pelo resultado diante do russo.

A luta Mais calmo do que de costume, Michel não se precipitou nos minutos iniciais e estudou os movimentos de Zelim Imadaev. Passados os primeiros ataques, o brasileiro ditou o ritmo da disputa com seguidos ataques e combinações de chutes baixos, altos e diretos que por três vezes balançaram o oponente no assalto inicial. Ao final do gongo, disposto a provocar com as mãos baixas, o ‘Paraense Voador’ irritou o russo, que ameaçou dar um tapa em sua cara após o soar do gongo. Michel 10 x 9 Imadaev.

Na segunda etapa, alguns chutes frontais desenharam a estratégia do brasileiro, que embora menos efetivo do que no assalto inicial, manteve o domínio. Apesar da experiência no boxe amador, com 59 vitórias em 60 duelos, Imadaev pareceu confuso com o estilo de Michel, que apertou o ritmo no final do round e voltou a mostrar seus ataques com saltos junto à grade. Michel 20 x 18 Imadaev.

O terceiro e último assalto contou com uma poderosa sequência de joelhadas e ataques no corpo por parte de Michel, que em determinado momento passou a atacar com tapas na cara, possivelmente para revidar o golpe aplicado por Imadaev durante a encarada oficial antes do duelo. Nos segundos finais, uma queda e um rápido estrangulamento garantiram o final do confronto de forma conturbada. Após a interrupção do árbitro, Imadaev alegou que não havia desistido da disputa, gerando uma breve discussão no octógono.

Acompanhe os resultados do UFC Las Vegas 9:

Michel Pereira finalizou Zelim Imadaev no 3º round;

Andre ‘Sergipano’ finalizou Bartosz Fabiski no 1º round;

Brian Kelleher finalizou Ray Rodriguez no 1º round;

Viviane Araújo venceu Montana De La Rosa por decisão unânime;

Hunter Azure venceu Cole Smith por decisão unânime.