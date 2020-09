Michel Pereira leva tapa de russo na encarada do “UFC: Overeem x Sakai”

As encaradas da pesagem do “UFC: Overeem x Sakai” nesta sexta-feira em Las Vegas foram em sua maioria protocolares. Só teve uma que fugiu do roteiro amistoso: a dos pesos-meio-médios Michel Pereira e Zelim Imadaev. Os dois precisaram ser separados por Dana White, presidente da organização, após o russo desferir um tapa para afastar o brasileiro.

O “Paraense Voador” surgiu no palco pilhado, caminhou em direção do adversário e o provocou com um movimento brusco, uma ameaça de partir para cima. O reflexo de Imadaev foi instantâneo: deu um tapa com a mão esquerda para afastá-lo. White entrou no meio dos dois e os seguranças do UFC os contiveram. Pereira não gostou da atitude e apontou para o russo, como se dizendo que ele pagaria por aquilo. Imadaev respondeu sinalizando com o dedo passando pelo pescoço, gesto que simboliza uma execução e, no MMA, significa que o lutador pretende finalizar o adversário.

“Chá de cadeira” dos protagonistas na pesagem

Quando o assunto é pesagem para luta de MMA, a maioria dos pesos-pesados tem vida fácil. Muitos deles ficam bem aquém do alto limite de peso da categoria (120,7kg em lutas que não valem cinturão), já que a divisão logo abaixo (peso-meio-pesado) tem um limite 27kg menor (93kg). Logo, não precisam passar por processos rigorosos de corte de peso.

Com as janelas de duas horas para pesagem instituídas há alguns anos pelas comissões atléticas americanas, ficou ainda mais fácil: basta subir à balança a qualquer momento desta janela e a luta está confirmada. Muitos pesos-pesados aproveitam para descansar e só aparecem nos últimos minutos. Foi o que fizeram os protagonistas do UFC de sábado, Alistair Overeem e Augusto Sakai, na pesagem desta sexta-feira.

Os atletas das outras oito lutas do card de sábado em Las Vegas passaram todos pela balança em menos de uma hora de janela. A partir daí, foi chá de cadeira para os oficiais do UFC, comissão atlética e jornalistas presentes à pesagem, até que Overeem e Sakai surgissem para cumprir suas obrigações. O brasileiro apareceu às 14h27 de Brasília, 10h27 no horário local, ou seja, quase uma hora e meia depois do início da janela. Ele registrou 118,6kg, confortavelmente dentro do limite, sem nenhum sinal de qualquer desidratação ou esforço para perder peso.

Alistair Overeem surgiu com tranquilidade às 14h33 de Brasília, 10h33 de Las Vegas, e só não subiu de tênis e agasalho porque o comissário não permitiu. O holandês marcou 114,5kg, quatro quilos mais leve que seu adversário brasileiro, e confirmou a luta principal.

Nenhum lutador ficou acima do peso na pesagem desta sexta-feira. André Sergipano foi o quarto atleta a se pesar e o primeiro brasileiro. Ele registrou 84,1kg, mais pesado que seu adversário, Bartosz Fabinski, que marcou 83,7kg. Thiago Moisés veio pouco depois e bateu 70,5kg. Marcos Pezão subiu na sequência e bateu 118,2kg, perto do limite de peso do peso-pesado. Seu adversário, Alexander Romanov, apareceu pouco mais leve, com 117,5kg.

De volta ao octógono pela primeira vez desde fevereiro, o “Paraense Voador” Michel Pereira marcou 77,3kg para seu duelo no peso-meio-médio contra o russo Zelim Imadaev, que bateu 77,6kg. Viviane Araújo, recuperada do Covid-19 e de volta pela primeira vez desde dezembro, registrou 57,2kg na balança, no limite de tolerância para lutas que não valem título no peso-mosca. Sua adversária, Montana de la Rosa, veio mais leve, com 56,9kg.

A pesagem teve uma novidade: um lutador oriundo do Contender Series, Ray Rodriguez, se pesou como reserva da luta entre Brian Kelleher e Kevin Natividad pelo peso-pena. Rodriguez bateu 65,8kg, valor exato da categoria, e está assim elegível a substituir qualquer um dos dois caso sofram alguma lesão ou sejam vetados pelo exame de Covid-19. Ele foi o único reserva a se pesar, levando a crer que há alguma suspeita envolvendo um dos dois lutadores peso-pena.

Outro fato interessante da pesagem foram duas homenagens a Chadwick Boseman, ator falecido na última sexta-feira. Dois lutadores, Ovince St-Preux e André Sergipano, fizeram o sinal de “Wakanda Para Sempre” com os punhos cerrados e cruzados no peito, em referência ao filme “Pantera Negra”, estrelado por Boseman.

O Combate transmite o “UFC: Overeem x Sakai” neste sábado ao vivo e com exclusividade a partir de 19h (horário de Brasília), com o “Aquecimento Combate” a partir de 18h40. O SporTV 2 mostra a primeira luta do evento ao vivo, enquanto o Combate.com exibe as duas primeiras, além de também acompanhar todo o evento em Tempo Real.

Confira os pesos atingidos pelos lutadores na pesagem desta sexta-feira:

CARD PRINCIPAL

Peso-pesado (até 120,7kg): Alistair Overeem (114,5kg) x Augusto Sakai (118,6kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Ovince St. Preux (93,2kg) x Alonzo Menifield (92,5kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Michel Pereira (77,3kg) x Zelim Imadaev (77,6kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Thiago Moisés (70,5kg) x Jalin Turner (70,3kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Brian Kelleher (66,2kg) x Kevin Natividad (65,5kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-médio (até 84,4kg): André Sergipano (84,1kg) x Bartosz Fabinski (83,7kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Viviane Araújo (57,2kg) x Montana de la Rosa (56,9kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Alexander Romanov (117,5kg) x Marcos Pezão (118,2kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Cole Smith (61,2kg) x Hunter Azure (61,5kg)

* valores máximos das divisões estão ajustados para o limite de tolerância de 1lb (454g) para lutas que não valem cinturão