Michelle conscientiza web sobre temas relevantes

Primeira-dama falou sobre o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística e o Dia Mundial dos Pintores com a Boca e os Pés

A primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre assuntos importantes, que são celebrados neste sábado (5). Em uma postagem, ela destacou o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística.

Michelle explicou do que se trata a doença e contou como o programa Pátria Voluntária ajuda instituições que atendem portadores desta condição.

– A Fibrose Cística ou Mucoviscidose, é uma doença rara, grave e hereditária que afeta principalmente os pulmões e o pâncreas por um processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade de muco. O diagnóstico não é simples e os sintomas podem aparecer nos primeiros anos de vida. O programa Pátria Voluntária apoia ações de instituições que atendem pessoas portadoras de doenças raras, como a Fibrose Cística, e precisam de tratamento multidisciplinar, com acompanhamento médico, fisioterapêutico, nutricional e psicológico – escreveu ela.

A esposa do presidente Jair Bolsonaro expôs, em uma segunda publicação, o Dia Mundial dos Pintores com a Boca e os Pés. Ela parabenizou as pessoas que fazem arte apesar das dificuldades e lembrou seus seguidores que é dia da live do pintor Jefferson Maia.

– Parabéns a todos os pintores com a boca e os pés. Vocês são exemplo de força, superação e talento.