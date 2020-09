Ministério da Infraestrutura muda voos do Aero Clube para Val-de-Cans

O aeroporto Brigadeiro Protásio, em Belém (PA) foi retirado dos estudos da 7ª rodada de concessões de aeroportos, que serão iniciados ainda este ano. A definição ocorreu após reunião realizada esta terça (1) entre o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o governador do Pará, Helder Barbalho. O Ministério da Infraestrutura confirmou que a estrutura do aeroporto será extinta e transferida para o aeroporto Val-de-Cans.

Inicialmente, os dois terminais aeroviários integravam o bloco do Pará e Amapá da 7ª rodada. Com a mudança, somente o aeroporto Val-de-Cans será concedido. Um projeto para a construção de uma área de lazer, um parque público destinado à região onde fica o Aero Clube, já foi anunciado pelo governo estadual.

Para isso, a União, por meio da Infraero, eo estado do Pará decidiram que vão firmar, ainda em setembro, um acordo de cooperação técnica no valor de R$ 15 milhões para a migração da estrutura do aeroporto Brigadeiro Protásio para o aeroporto Val-de-Cans.

Breves, Redenção, Itaituba e Paragominas terão reformas



O governo do Estado do Pará vai entrar com os recursos financeiros, enquanto a Infraero será responsável pela migração da estrutura de um aeroporto para o outro. Atualmente, todos os voos comerciais na capital paraense ocorrem no aeroporto Val-de-Cans. O outro terminal está restrito a hangares e afins. O governo local optou por revitalizar a área do aeroporto de menor porte para a população.

No âmbito da aviação regional, Freitas também anunciou a entrega das obras de revitalização do aeroporto de Oriximiná (PA) até o fim do ano. Em seguida, serão iniciadas as obras nos aeroportos de Breves (PA), Redenção (PA), Itaituba (PA) e Paragominas (PA).