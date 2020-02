Ministério da Justiça leiloará 150 imóveis de traficantes

Ao longo deste ano, o Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, vai leiloar 15o imóveis que pertenciam a traficantes. As propriedades foram tomadas de seus donos após decisões judiciais.

Os bens de Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado o maior traficante de drogas do Brasil, integram a lista de imóveis a serem anunciados. São dele duas fazendas, avaliadas em R$ 10 milhões, no Mato Grosso, e dois apartamentos de luxo situados em Santa Catarina. As informações foram divulgadas pelo colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim.

Um dos imóveis de Cabeça Branca fica no mesmo condomínio onde Neymar tem uma casa. No local, as residências custam a partir de R$ 2,5 milhões.

Fernandinho Beira-Mar também terá bens leiloados. Quatro apartamentos dele, dos quais três ficam na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, e um em Guarapari, Espírito Santo, serão vendidos.